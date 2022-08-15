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【無與輪比@iM網欄】輔助駕駛頻出事 智能駕駛不安全？

名人薈萃 17:06 2022/08/15

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對很多廠商及用家來說，電動車不單單是用電的車子，而是新世代的交通工具，因此除動力相關的科技外，各大廠商的戰場亦在於輔助駕駛以至自動駕駛，然而每有涉及電動車尤其是應用了上述科技的意外，都不免令人質疑科技的可靠性。

 

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

 

最新一宗較令人關注的事件，是小鵬汽車在寧波的追撞事件，事發時車主駕駛小鵬P7，啟用了LCC車道居中輔助功能（即車輛可自行跟線走），然而在最左側車道卻有一輛故障車輛，P7卻直接撞上，令壞車上的司機死亡。

一年前左右，另一家「造車新勢力」蔚來，亦曾發生致命追撞意外——當然，發生輔助駕駛出事的不止國產車，全球最暢銷的Tesla，亦偶有發生類似事件。輔助駕駛依靠鏡頭以及雷達去接收前方環境訊息，假如廠商在處理兩者的訊息融合，就有機會發生意外。舉例，如果雷達及鏡頭資訊有衝突，即前者探測到障礙，而後者沒有，車輛一般會「相信」鏡頭，因為雷達往往出現很多雜訊。但是，鏡頭另一問題，是以2D接受訊息，對它來說，靜止的貨車、指示牌、地上的線，都是地面上的物件。

另一個問題，就是將「輔助駕駛」當作「自動駕駛」的司機，畢竟輔助駕駛需要司機隨時接管車輔，司機如果以乘客的心態駕駛，危險性當然大增。

 

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

 

此外，有淘寶過的讀者應會知道，國產商品很多時會細緻地區分低配、高配，以應對不同市場，即使在汽車的安全系統亦會如是。以涉事的小鵬為例，正正是最入門的低配版，使用單目鏡頭及前置雷達，遠比最高配版的9個感知鏡頭及5個雷達為少，更沒有使用後者Nvidia Xavier運算平台。這在日本、德國以及來自美國的Tesla較為少見，Subaru的Eyesight也好、Tesla的Autopilot也好，有便有、無便無，不會有分等級及用料，這或可避免司機低配當高配使用。

有時候，問題並不在於科技本身，而在於背後的人。科技發展一日千里，但在今日而言，駕駛仍是車輛出行的最大責任人，唯有大家緊記，自己正在操控的，是一台動輒數百匹馬力的移動機器，負責任地操作，才可以真正減低意外發生的機會，否則再先進的科技，也不會與安全沾得上邊。

 

作者_陳政深簡介：

財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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