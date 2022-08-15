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【高息股】煤氣研究於本港 發展氫能業務

股樓投資 17:18 2022/08/15

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煤氣(00003)日前舉行160周年誌慶活動，聯席主席李家傑及李家誠於活動上表示，集團將積極響應港府「氣候行動藍圖2050」減碳策略及國家「3060雙碳」目標。李家傑又指出，煤氣早年已率先利用堆填區沼氣轉廢為能及引進天然氣作為生產原料，集團正積極研究提取煤氣成份中佔49%之氫氣，為本港提供安全、高效而又低成本的氫能。煤氣周一(15日)造好，收報8.28元。

【券商點睇】未來派息率或超預期 券商叫買中移動  詳情請看【下一頁

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

另外，大摩日前發表報告指，維持煤氣「和大市同步」評級。該行預期，煤氣內地業務仍表現疲弱，因此把該股今年至2024年的經常性盈利預測下調9至15%，並料該股今年經常性盈利按年下跌15%，予該股的目標價由9元下調至8元。

【通脹時代】金銅產能俱增 紫金上半年多賺9成  詳情請看【下一頁

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

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撰文 : 李尚毅

香港中華煤氣（00003） 港股

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