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【恒大危機】財匯局再度介入調查中國恒大、羅兵咸永道　涉恒大物業百億資金「被回流」

股市 17:06 2022/08/15

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【恒大危機】財匯局再度介入調查中國恒大、羅兵咸永道　涉恒大物業百億資金「被回流」

財務匯報局再次介入調查恒大系財報，並調查公司核數師羅兵咸永道。財匯局表示，就中國恒大 （03333） 和恒大物業 （06666） 的賬目及審計展開調查，涉及恒大物業和中國恒大7月22日公布，有關受限制銀行存款和其他貸款之分類、質押擔保之計量以及關聯交易之披露的問題，以及審計的相關問題。

恒大物業今年3月披露有134億元人民幣存款被銀行強制執行。

公司其後於7月公布初步調查報告，解釋事件源於公司以定期存款為「第三方公司」存單提供抵押，但第三方未能依時還款，令存款被沒收，而有關抵押貸款的資金，最終由第三方轉回母企中國恒大作營運之用。

恒大物業134億元人民幣存款「被回流」母企 恒大債權人要求解釋為何無事前披露，可見【下一頁】

財匯局並非首次調查恒大財報，該局去年10月罕有地高調調查恒大財務報表，質疑恒大、羅兵咸永道能否以「持續經營（going concern）」原則評估2020年年度賬目。

財匯局在最新聲明提及，正查訊恒大物業2020年年度賬目和2021年中期財務報表，以及羅兵咸永道就恒大物業2020年年度賬目的審計。

在中國恒大方面，財匯局正擴大去年10年公布的調查和查訊範圍，同樣涉及恒大2020年年度賬目、2021年中期財報以及羅兵咸永道2020年度的審計。

財匯局解釋，在必要情況下，公布展開查訊和調查或擴大其範圍，以保障股東和投資大眾的利益，從而維持公眾對金融市場和獨立核數師監管制度的信心。

羅兵咸永道傳淡出民企內房審計 去年被財匯局調查恒大核數工作，可見【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

 

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編輯：麥德銘

港股 恒大 恒大物業（06666） 羅兵咸永道 財務匯報局 中國恒大（03333）

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