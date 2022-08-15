▲ 【AAPL】iPhone將顯示更多廣告 蘋果據報擬在多個內置App增廣告功能

據外電消息報道，蘋果（美：AAPL）計劃在iPhone內置應用程式加入更多廣告，目前正在內部測試於「地圖（Maps）」程式內搜尋時提供推薦地點。報道提及，蘋果未來考慮在iPhone「書籍（Books）」、Podcast等Apps，都會加入更多廣告貢能。

彭博引述知情人士透露，蘋果應用商店（App Store）最快月底增設更多廣告欄位。目前，iPhone用戶在應用商店點擊「搜尋」時，才會見到廠商付費上榜的「推薦」欄目。在本月底，用戶在應用商店首頁也會見到廣告。

蘋果財務總監Kucca Maestri指出，廣告佔全年收入約40億美元，希望能夠達到雙位數增長，意味蘋果需加緊努力。

自2016年起至今，Apple已在iPhone的新聞、App Store、股票及TV+應用程式中植入廣告，並容許開發者付費讓其內容在搜索結果中向前排；蘋果指出78% iOS15用戶已禁用個人化廣告功能，但系統仍可存取營運商、設備類型及內容等數據。

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記者：宋佩恩