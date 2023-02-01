【新股IPO】陸金所遞表　擬以介紹形式雙重上市　去年首9個月少賺三成

▲ 【新股IPO】平保旗下陸金所以介紹形式遞雙重上市 去年首9個月按年少賺三成

平保 （02318） 旗下金融科技企業陸金所（美：LU）回流香港市場，於周三（2月1日）向聯交所遞交上市申請，擬以介紹形式在港雙重主要上市。摩根大通、摩根士丹利及瑞銀為陸金所的聯席保薦人。

陸金所為內地小微企業金融服務機構，據初步招股書指，去年首9個月收入減少0.4%至458億元（人民幣，下同）；淨利潤按年減少30.6%至95.8億元；新增貸款規模按年減少15.9%至4176億元。

料去年第四季錄得淨虧損

陸金所指，去年首9個月中國信貸質量惡化，但看到不同地區的經濟韌性差異逐漸增大，導致地區間的信貸表現存在顯著差異。因此，集團專注更具經濟韌性地區的優質借款人，重組銷售渠道結構及生產力，調整產品及定價，增強風險管理能力，以在經濟低迷期間保障業務健康及彈性。

公司指，隨中國調整至新政策，新冠病例激增，令經濟活動受到影響，公司在去年第四季的風險指標惡化，對當季及去年全年的收入及利潤表現造成不利影響，預期去年第四季將錄淨虧損。雖然新冠政策變動有利公司財務表現呈U型復甦，但時間及規模存不確定性。

另外，陸金所稱，選擇於港交所及紐交所雙重上市屬合宜有利決定，能隨時進入不同股票市場，兩地吸引不同背景投資者，有助擴大公司投資者基礎及增加股份流動性。

陸金所於2020年10月於美國紐交所掛牌，並於去年傳出有意來港上市。

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