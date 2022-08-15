【軟件安全】安全專家接連發現2個漏洞　Zoom急推緊急修復

▲ 在首次安裝時，Zoom安裝器（Installer）會要求用戶輸入密碼， 若是自動更新Zoom App版本時，自動更新器（Auto Updater）只會檢查更新套件檔是否符合憑證，通過檢查後就會自動更新。

自動更新功能可以讓用戶使用最新版本、最高效能的軟件，但Zoom早前卻被安全專家發現，其在更新時出現漏洞，令黑客可以控制Mac電腦。事件經外媒報道後，Zoom隨即為Mac版本Zoom推出緊急修復程式。

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Mac版Zoom已兩大漏洞

安全專家Patrick Wardle在今年DefCon世界黑客大賽上，發表兩個漏洞研究顯示，Zoom在更新程式時對套件驗證不足。在首次安裝時，Zoom安裝器（Installer）會要求用戶輸入密碼， 若是自動更新Zoom App版本時，自動更新器（Auto Updater）只會檢查更新套件檔是否符合憑證，通過檢查後就會自動更新。該Auto Updater具備Super user權限，可以在背景執行。但Wardle發現的漏洞在於，只要黑客修改新套件檔名就能通過Updater的簽章驗證，即使是假的更新套件，也能順利安裝至Mac電腦。

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Wardle還公布另一個相關漏洞，其將經過Auto Updater安裝驗證的套件加以改造，如注入程式碼。他發現，欺騙Zoom重新安裝（已經改造過的）新套件，藉此取得Zoom Auto Updater的Super user權限。利用這兩個漏洞，黑客即可取得最高權限，可執行安裝、變更或刪除Mac電腦上的任何檔案。

事件經外媒報道後，Zoom已於上周末緊急釋出最新Mac版Zoom 5.11.5版本。

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責任編輯：廖淑瑩

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