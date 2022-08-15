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【港元定存】高息定存多只屬短期 專家指買銀債較港元定存划算

16:00 2022/08/15

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專家指買銀債，較做港元定存划算。

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8月已過了一半，今天（8月15日）暫有3行加港元定期存款利率，包括花旗全面加息，3個月年息提高0.3厘至2.78厘，續問鼎榜首，半年年息上調0.25厘至2.5厘，1年息率也加0.24厘，新息率至2.71厘。小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星（AirStar Bank）全面加息，當中最高息是1年期利率，提高0.3厘至2.2厘。平保 （02318） 旗下虛銀平安壹賬通（PAOB）上調3個月及4個月期年息，新息率跟半年期一樣，劃一報2.2厘。日前南商搶大額存款，新推1年存息2.68厘，但須500萬元新錢。

此外，相信不少60歲或以上的銀髮族正在苦惱，究竟做定存抑或買銀債。凱基證券亞洲投資策略部主管溫傑回應本報查詢指，長者在加息周期抽銀債較定存划算。

銀債可原價沽售 毋須擔心蝕讓

他剖析，定存會鎖死資金，銀債允原價沽售給政府，毋須擔心蝕讓，再者，退体老本可鎖定3年高息，銀債每年至少派4厘息，相對較吸引。且須留意定存有不同要求，部分高息計劃要求指定存款金額，又或只給特選客戶，另一些特惠息只是7天或3個月較短期，存戶實質收取的利息未如想像般高。

問及手頭有欠鬆動的老友記，應否沽iBond （04246） 及綠債 （04252） ，轉吼銀債。溫傑認為，iBond暫報98.3元，綠債為98.65元，均低於其100元票面值，捧場客理論上應持有至到期，利用其他注碼認購銀債。

不過，萬一銀髮族的閒資不多，由於難以預期明年銀債的包底息會否保持4厘，市料來年聯儲局有減息空間，疊加可見將來香港通脹升至4%以上的機會不大，今明兩年CPI約為2%左右，溫傑建議首選沽出iBond。

溫傑續拆解，手緊族沽出iBond較綠債划算，因為畢竟這官債已收了兩次息，年息兩厘，銀債與其息差高達2厘。反觀綠債的保底息為2.5厘，與銀債的息差為1.5厘，若換馬的話，首年息差只能當作回補原有綠債的債格損失。

銀債8.23開售 專家教4招賺盡高息回報【下一頁

銀債的個人派發上限為100萬元，但去年最多只獲發14手。溫傑忠告，長者毋須博盡抽銀債，若有多餘錢，兩大高息般是佳選，且推介派息逾4厘的穩健股份，值得長揸作收息用，包括：領展 （00823） ，息率4.66厘，其於過去6年的派息有所增加，由2017年的每股2.28元，上升至今年的3.06元，年增複合增長率為6%。即使在2020年新冠疫情爆發時也增加派息，且優於同業，反映領展是最具防守性的REIT。

另一攻守兼備股是中移動 （00941） ，股息高達8厘多，這中資電訊股的業務及盈利的穩定性高。自2021年起三年內，以現金方式分配的利潤逐步提升，至公司股東應佔利潤的70%以上，未來派息有一定保證。相反，避險族 绝不適合追捧內房、內銀、石油及金屬股類。

此外，現時1年定存最高是華僑永亨的3.18厘，388天更有3.28厘，兩年期以招商永隆的2.8厘居首，冠絕全城是集友7天年息的6厘。

然而，提醒好息族，經濟專家齊料未來3年本港通脹不會超逾4%，銀債回報唯恐難以高於4厘墊底息。適逢下周一（22日）統計處將公布7月份消費物價指數，星展香港經濟師謝家曦料，上月CPI按年升2%，而今明兩年分別錄得2.2%、以及2%漲幅。東亞銀行 （00023） 首席經濟師蔡永雄預測，今年CPI升1.7%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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