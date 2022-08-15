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【好想去日本】日本吉卜力主題公園11月開幕！　重現龍貓老屋、 哈爾移動城堡（多圖）

商業 16:30 2022/08/15

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日本吉卜力主題公園 現已開始售票及接受預約。（官方網站截圖）

宮崎駿的動畫電影一直深入民心，有不少忠實擁躉。籌備多年的日本吉卜力主題公園宣布，將會於今年11月1日開幕，現已開始售票及接受預約；相信將會吸引不少日本國內外的旅客到訪。

【珍奶商機】珍珠奶茶市場潛力大　泰國珍奶市場估值8.85億

吉卜力主題公園（ジブリパークGHIBLI PARK） 官方Twitter日前上截一幅樂園地圖及園區。該主題公園位於日本愛知縣「愛・地球博紀念公園」 ，距離名古屋約1小時車程。該公園開幕後，將會是日本最大的主題樂園，總面積是大阪環球影城的4倍、東京迪士尼樂園及迪士尼海洋的2倍。 

15秒宣傳廣告貓巴士登場

吉卜力主題公園官方網站更上載了一條15秒的宣傳廣告，由吉卜力動畫配樂大師久石讓負責音樂。 該公園將於11月率先推出融合《哈爾移動城堡》、《龍貓》、《夢幻街少女》 等動畫元素的3大園區，分別是重現《夢幻街少女》的「地球屋」的「青春之丘 」、設有影像展示廳、遊樂設廠的「吉卜力大倉庫」，以及有一座超大型龍貓造型涼亭 的「龍貓森林」（どんどこ森エリア ）。

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去齊３大園區　成人票價逾200元

據官方網站公布的資料顯示，樂園採用預約制，而且按園區收費。「吉卜力大倉庫」平日的成人票價為2,000日圓（約117港元），小童為1,000日圓（約58港元）；周六、日及公眾假期則分別為2,500日圓（約146港元）及1,250日圓（約73港元）。而「青春之丘 」及「龍貓森林」則劃一為成人1,000日圓（約58港元）、小童500日圓（約29港元）。

餘下的兩個園區則將會在2023年內開放，分別是結合《魔女宅急便》以及《哈爾的移動城堡》的「魔女之谷」，和「物怪之里 」 。

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責任編輯：葉泳珊

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