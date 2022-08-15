【一家四口】眼科醫生黃嘉偉：離開高薪厚職 將最好的帶給病人

資訊科技發達，長時間近距離盯着螢幕，除了造成視力負擔，亦會引發眼睛乾澀、痠痛，長期下去更會導致各種眼疾。而這種迹象愈趨年輕化，情況令人擔憂。眼科醫生黃嘉偉醫生（Dr. Jasper Wong）有見及此，決定開設眼科診所，希望更多病人可以迅速得到醫治。

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破科研路上重難關

能自立門戶，來頭不淺。除了是香港中文大學內外全科醫學士、香港眼科醫學院院士、英國愛丁堡皇家外科醫學院員外，他同時擁有生物醫學工程理學碩士，能結合自己臨床經驗及科技知識，為醫療創新進行科研的人。不得不提的是，在開設眼科診所前，黃醫生更曾任港大眼科的名譽助理教授和港大機械工程學系的客席助理教授二職，培育後輩，是極少數具有醫、教、研三範全能的醫生。「不是猛龍不過江」，早前更榮獲英國倫敦國皇學院邀請，遠赴英國擔任客席講師。

黃醫生坦言，自己有SLASH一族的基因，作為一名醫生、科學家、工程師及教授多年，雖休息時間甚少，同時卻非常享受。在科研路上向難度挑戰；在教學上提攜年輕後輩醫生；在醫學方面，雖然職責上，他只需為臨床研究相關的病人診症，但每當公立醫院人手緊絀，他都有求必應「拔刀相助」，不願看見病人受苦。不過每天時間有限，這亦令他反思，究竟怎樣才可令他有足夠空間幫助身邊的人。加上，近年來，他見證着參與青光眼手術研究計劃的病人，於術後能完全停用各種眼藥水，徹底消除了藥物的副作用及不適。這都令他發現，相比起研究數據，病人的康復對他來說更有意義。結果，他做了一個非常大膽的決定，就是毅然離開高薪厚職，自立門戶。

不惜工本 力臻完美

事實上，不少醫療集團曾向他招手，重金禮聘，盛意拳拳，風險定比自立門戶低，但他始終不為所動。因為加入商營機構的代價，就是無辦法不受制肘地行醫，會有商業顧慮。偏偏力臻完美的他，總渴望行醫能隨心所欲，將最好的帶給病人。完美主義的個性在他為自己剛開設的診所「香港微創眼科中心」添置的醫療儀器可見一二。買入的儀器都是最新最貴的；裝修從燈光到椅桌都非常人性化，盡顯設計上的用心。這種不惜工本的做法，完全不是「生意人」的作風。創業成本高，甚至可說是「All-in」，為何不找人合夥分散風險？黃醫生說：「一些昂貴的儀器，『最好』和『不錯』的品牌，價錢是倍數之別，而大部分病人根本難以分辨。但我心中的醫療事業始終不是純商業，只要不「蝕入肉」就可以。這樣「不惜工本」的經營理念並非人人認同，所以還是自己當白老鼠吧！」

撰文：馬漪楠

浸大英國語文學士及藝術行政管理碩士，行政長官卓越教學奬得主。前培正中學英文科副主任，35歲提早退休。

＊以上內容輯錄自第769期《一家四口 離家出走》

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責任編輯：羅浩濂