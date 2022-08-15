英科學家成功改變腎臟血型 創器官移植醫學突破

移植器官的手術十分複雜，而且要求嚴苛，多年來醫學界積極尋求突破。英國大學研究人員成功改變3個腎臟血型，或令更多器官移植手術帶來希望。英國研究人員表示，相關技術突破可增加匹配腎源的希望，尤其是腎源一直短缺的少數族裔人士。

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英國劍橋大學研究人員利用一部常溫灌流（normothermic perfusion）的儀器，用含有一種特定酶（enzyme）的血液沖洗已故捐贈者的腎臟。過程成功去除腎臟血管中的血型標識，令腎臟變成O型血器官。

不同血型的腎臟不能互相移植，但O型血腎臟可用於任何血型人士的腎臟移植手術。科學家指，是次技術突破將增加匹配腎源，對難以匹配腎源的少數族裔人士而言尤其如是。劍橋大學博士學生Serena MacMillan透露，改變腎臟血型過程僅耗時數小時，預料未來將影響很多人的生活。

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研究人員目前仍需繼續研究，了解改變血型後的腎臟對患者正常血液帶有的血型標識是否有不良反應。研究由英國腎臟研究中心（Kidney Research UK）資助，結果將於數月內在《英國外科雜誌》（British Journal of Surgery）發布，中心行政總監Aisling McMahon形容，研究或將改變器官移植的規定。

英國國民保健服務（NHS）血液及移植報告數據顯示，捐贈者中僅得9.2%為非裔及少數族裔人士，但相關族裔卻佔等候移植名單的33%。

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責任編輯：李俊儀