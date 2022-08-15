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【中國經濟】習近平：做好今年經濟社會發展工作至關重要　促進共同富裕是長期任務

Hot Talk 15:48 2022/08/15

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【中國經濟】習近平：做好今年經濟社會發展工作至關重要　促進共同富裕是長期任務

中國國家主席習近平表示，今年是「十四五」開局之年，也是建黨成立100週年，做好今年經濟社會發展工作、邁好「十四五」時期中國發展第一步，為至關重要。他又指，促進全體人民共同富裕是一項長期任務，必須擺在更加重要的位置。

習近平於《求是》雜誌第16期將發表《全黨必須完整、準確、全面貫徹新發展理念》文章，第一步要邁準邁穩，邁出新氣象，邁出新成效。要紮紮實實貫徹新發展理念，而黨的十八屆五中全會明確了創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念。創新是引領發展的第一動力，協調是持續健康發展的內在要求，綠色是永續發展的必要條件和人民對美好生活追求的重要體現，開放是國家繁榮發展的必由之路，共享是中國特色社會主義的本質要求。

他又指，要落實以人民為中心的發展思想，就促進全體人民共同富裕這個問題，他強調實現共同富裕不僅是經濟問題，而且是關係黨的執政基礎的重大政治問題。而促進全體人民共同富裕是一項長期任務，也是一項現實任務，急不得，也等不得，必須擺在更加重要的位置，腳踏實地，久久為功，向著這個目標作出更加積極有為的努力。

習近平要求，若發現了問題、發現了問題的苗頭就要及時處理，該請示報告的必須請示報告，不能麻木不仁，不能逃避責任，更不能隱瞞不報，最後拖成了不可收拾的局面。

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編輯：姚卓然

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中國 外交 共同富裕 經濟 政治 習近平

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