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【長和系】建立出糧組合 長和系7大高息股逐個捉

股樓投資 19:57 2022/08/16

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踏入今年港股受累俄烏事件及美國加息提速等影響而大幅波動, 恒指更失守20000點關口。另一邊廂，李嘉誠家族旗下的長和系股份，近期先後公布的業績不單符合預期，並維持派發中期息的傳統，當中兩大旗艦長和(00001)及長實(01113) 受惠於資產出售取得大量資金，派息俱較去年增加。而除了已除淨的港燈(02638)，長和系內另外多隻仍未除淨的高息股。若趁現時買入上述股份，可打造一個出糧組合，趕及於下月起定期收取股息。

海底撈發盈警 料上半年虧損最多近3億人幣  詳情請看【下一頁

長和系高息股派息時間一覽：

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【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

近日花旗發表報告指，長和穩健的中期業績向投資者展示了該集團作為一家具有全球影響力的多元化企業的韌性，儘管面臨重大不利因素，長和的整體利潤同比增長5％，主要受惠於油價上漲、港口存儲收入以及印尼電信業務重組帶來的增量收入。該行維持其「買入」評級，目標價84元。

大摩則表示，長實今年上半年每股基本盈利按年升92％至4元，高於該行預期，亦是少數派發較高中期股息的公司之一，預計全年派息將保持這一趨勢，予長實「增持」評級，目標價65元。該行亦看好長實英國酒吧業務上半年轉虧為盈後，有力在今年下半年持續復甦。

【通脹時代】金銅產能俱增 紫金上半年多賺9成  詳情請看【下一頁

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

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撰文 : 李尚毅

長和（00001） 港股

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