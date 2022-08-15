【ET講股通】梁耀康：驚經濟放緩（歡迎觀眾留言問股）（第二版︰加入文字內容）

港股今早低開137點，早段轉升，中國經濟數據遜市場預期，恒指曾轉跌接近200點，一度失守2萬關。恒指尾市跌135點，暫報20040點，成交638億元。恒生科技指數跌近1%，暫報4310點。航運股勢弱，東方海外 （00316） 急挫15%、海豐國際 （01308） 跌逾6%；中芯國際 （00981） 跌近6%；阿里巴巴 （09988） 跌近1%；騰訊 （00700） 跌1.5%；美團 （03690） 逆市升逾1%。市場驚經濟放緩？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分，於《ET講股通》為你分析。

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**重溫【開市追揸沽】港股能否守兩萬 油股從美退市怎解讀？**

責任編輯：霍耀堂

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恒指跌134點，收報20040點，大市總成交738億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，好淡消息分歧，5大央企宣布在美國退市，再有美國議員訪台，惟人行下調MLF及逆回購利率沖喜，可惜內地經濟數據遜預期，港股最終偏軟。

展望後市，資金不足下，港股動力有限。疫情問題之外，內地亦出現高溫、缺電情況。官媒批評半導體供過於求，亦反映內地經濟動力轉弱。芯片板塊受壓，中芯 （00981） 跌6.1%至16.04元。航運指數回落，航運股捱沽，東方海外 （00316） 跌14.7%至226元，失守200元宜走貨。

要買股可吼業績股，如中資電訊股、業務復甦的太古 （00019） 。新秀麗 （01910） 亦可留意，可望受惠全球經濟重啟帶來的旅遊需求復甦，加上17日放榜，或成股價催化劑，可小注或分注短炒，以16元止蝕。

展望後市，續緊盯美國數據及周四儲局議息紀錄公布。

【「ET講股通」問股環節，包括︰電盈、李寧、特步、銀娛。立即觀看】

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