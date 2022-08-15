【中國經濟】人行突降逆回購及MLF利率　渣打料LPR下周減10點子

▲ 人行突降逆回購及MLF利率，渣打料LPR下周減10點子。

人行今日進行20億元（人民幣，下同）逆回購操作及4000億元1年期MLF（中期借貸便利）操作，並出乎市場預期地下調7天期逆回購利率10點子至2厘，1年期MLF操作利率也降10點子至2.75厘。

渣打認為，人行減MLF利率，是基於近期市場利率跌至遠低於市場參考利率之水平，以及內地7月份實體經濟活動較預期弱。

展望人行下一步，渣打料與MLF關係密切的貸款市場報價利率（LPR）將於下周下調10點子，即1年期及5年期LPR料分別降至3.6厘及4.35厘。渣打指出，在內房銷售停滯下， LPR下調有助內房市場情緒改善，但內地仍需祭出一個更具綜合性的方式，防疫控制措施也要進一步改善，始能令企業與內房貸款需求顯著改善。

隨著內地7月份增長動力再度停頓，以及一些先行指標預示中國經濟8月份在疫情爆發回升下難有正面動力，加上美國通脹見頂或促使聯儲局年底前暫停加息，渣打預期人行10月底前會再進一步下調政策利率10點子，惟今年餘下時間料不會再有降準。

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記者：余倩敏