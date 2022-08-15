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【手機遊戲】全球十大手機遊戲排行榜出爐　冷門遊戲首次奪冠

科技 17:27 2022/08/15

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調查機構《SensorTower》最近發表的全球十大手機遊戲排行出現大洗牌，多款競賽遊戲打入頭十位，而《Stumble Guys》更分別在Google Play Store及App Store取得第一位。

現時大部分手機遊戲以角色扮演、模擬類遊戲為主，而調查機構《SensorTower》最近發表的全球十大手機遊戲排行出現大洗牌，多款競賽遊戲打入頭十位，而《Stumble Guys》更分別在Google Play Store及App Store取得第一位。

【智能手機】電競手機市場競爭大？ 雷蛇宣布關閉手機商店

報告顯示，由芬蘭小型開發團隊Kitka Games推出的《Stumble Guys》於今年7月在Google Play Store及App Store兩大平台，總共錄得3,050 萬次的下載量，成功登上排行榜的首位，而遊戲下載量與去年7月同期相比，激增約10倍。《Stumble Guys》的玩法與Epic Games的《糖豆人》類似，屬多人派對闖關的免費遊戲。

【摺機大戰】Motorola新摺機moto razr 2022登場 售5,999人民幣起 內地今率先開賣

至於全球十大手機遊戲排行榜的排名如下：

  • 《Subway Surfers》
  • 《Free Fire》
  • 《Ludo King》
  • 《Candy Crush Saga》
  • 《Bridge Race》
  • 《Race Master 3D》
  • 《PUBG Mobile》
  • 《Hair Tattoo》

【Nokia手機】HMD復刻三款經典Nokia功能手機 售價低於900元

責任編輯：廖淑瑩

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