【手機遊戲】全球十大手機遊戲排行榜出爐　冷門遊戲首次奪冠

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現時大部分手機遊戲以角色扮演、模擬類遊戲為主，而調查機構《SensorTower》最近發表的全球十大手機遊戲排行出現大洗牌，多款競賽遊戲打入頭十位，而《Stumble Guys》更分別在Google Play Store及App Store取得第一位。
報告顯示，由芬蘭小型開發團隊Kitka Games推出的《Stumble Guys》於今年7月在Google Play Store及App Store兩大平台，總共錄得3,050 萬次的下載量，成功登上排行榜的首位，而遊戲下載量與去年7月同期相比，激增約10倍。《Stumble Guys》的玩法與Epic Games的《糖豆人》類似，屬多人派對闖關的免費遊戲。
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至於全球十大手機遊戲排行榜的排名如下：
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責任編輯：廖淑瑩
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