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羅馬尼亞17歲小將破百米自由泳紀錄 鋼條身型成亮點

環球社會熱點 16:00 2022/08/15

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歐洲游泳錦標賽周末舉行男子百米自由泳決賽，羅馬尼亞17歲小將波波維奇成功游出46秒86的佳績，打破世界紀錄奪冠。而波波維奇有別於一般飛魚的鋼條身型也成為亮點，教練表示波波維奇雖然瘦也有足夠力量加速游水。

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今屆歐洲游泳錦標賽於羅馬舉行，波波維奇（David Popovici）上周五（12日）已在男子百米自由泳準決賽游出46秒98的成績，較他6月於世錦賽奪金時快多過半秒。他同時打破歐洲紀錄，成為史上第4個游到47秒内紀錄的泳手。

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上周六（13日）舉行的決賽中，波波維奇游出46秒86奪得金牌。波波維奇今次的成績，更打破巴西名將施路（Cesar Cielo）2009年於世錦賽創下46秒91的世界紀錄，而且當年仍是鯊魚戰衣盛行的年代。

波波維奇今年較早時也在100米和200米自由泳賽事奪得世界冠軍，並成為最年輕的百米自由泳世界紀錄保持者。

在一眾男飛魚當中，波波維奇的鋼條身型明顯較瘦弱。不過教練讚波波維奇水感極佳，認為游水關鍵在於速度而非力度，即使他很瘦仍有足夠力量加速游。

教練也表示波波維奇下月就成年，會發育至成年男人的體型，將會在力度和速度之間取得適當平衡。

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波波維奇賽後表示自己曾說過打破歐洲紀錄只是第一步，強調他一向不會急功近利，在打破世界紀錄這方面必須要有耐心。他目前最新目標相信是45秒。

當被問到有何成功秘訣時，波波維奇表示22歲曼城球員夏蘭特（Erling Haaland）被問到同樣問題時的答案是努力工作。他也認同成功需要大量努力和犧牲，而他非常渴求成功。

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責任編輯：鄭錦玲

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