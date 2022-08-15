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【黑客入侵】55%金融機構曾遭勒索軟件攻擊　贖金支付率按年增1倍

科技 16:00 2022/08/15

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64%企業表示，勒索軟件攻擊變得愈來愈複雜，而55%則指因遭受勒索軟件攻擊而受到的影響變得更嚴重。（法新社）

金融機構擁有大量企業和個人財產資料，所以向來是黑客的重點攻擊目標。網絡安全公司Sophos發表的《2022年金融行業勒索軟件形勢分析》報告指出，去年有多達55%金融機構曾遭勒索軟件攻擊，而且贖金支付率按年增加1倍。

Sophos向全球共5,600名IT專業人員進行調查，當中有444名受訪者來自金融服務行業。報告指出，金融服務企業在過去一年，所面對的勒索軟件攻擊次數持續增長，在2021年有55%企業表示曾遭受勒索軟件攻擊，按年增長高達62%。64%企業表示，勒索軟件攻擊變得愈來愈複雜，而55%則指因遭受勒索軟件攻擊而受到的影響變得更嚴重。

【加密危機】黑客藉「跨鏈橋」RenBridge洗錢　涉案金額達42億元

值得注意的是，金融服務行業在2021年的贖金支付率為52%，較2020年的25%升逾1倍，亦較所有行業平均水平高6%。同時，企業使用備份恢復加密數據的能力也略有上升，從2020年的62%上升至2021年的66%。

金融業贖金   僅平均水平1/3

贖金支付金額方面，去年的所有行業平均水平為81.2萬美元（約636萬港元），年增加4.8倍，但金融服務行業的平均支付金額僅27.2萬美元（約213萬港元），是所有行業平均水平的三分之一。

在支付贖金後，金融服務企業平均能恢復63%數據，較所有行業平均水平高2%。至於能夠恢復全部數據的企業比例，則由2020年的4%，上升至2021年10%，較全部行業平均水平高6%，反映當黑客提供加密鑰匙後，金融行業擁有更高的還原數據能力。

【安心出遊】防範旅遊網絡威脅　安全專家倡3大建議

報告指出，由於金融業的網絡監管水平較高，丟失數據和不遵守關鍵法規會遭監管機構嚴厲處罰，因此對網絡保安的質素要求也較高，所以當面對索軟件攻擊時，也具有較高危機處理能力和較完善還原數據的方案。

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責任編輯：陳卓賢

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