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【分析︱恒指季檢】東方海外中芯齊受「染藍魔咒」？　盤點近年新貴染藍後表現

股市 15:46 2022/08/15

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東方海外中芯齊受「染藍魔咒」？　盤點近年新貴染藍後表現

恒指季檢結果將於8月19日揭盅。雖然恒生指數為香港股市最具代表性的指數，但近年市場常諷為「染藍魔咒」，反映近年多隻藍籌股即使在染藍前累升一截，但在染藍後股價即走弱甚至跑輸恒指。到底恒指「染藍魔咒」是感覺還是有數據支持？本報統計自2021年起的恒指季檢後的藍籌新貴的回報表現。

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過去6次的季檢共有19隻股份成為恒指成份股，據統計，僅6隻股份在染藍後至今的回報表現，好於恒生指數的跌幅，包括潤啤 （00291） 、新奧能源 （02688） 、農夫山泉 （09633） 、信義光能 （00968） 、比亞迪 （01211） 及東方海外 （00316）

其中，以比亞迪的表現最突出，期間股價累升50%，遠遠跑赢同期恒指7.5%的跌幅。

東方海外於5月季檢獲納入恒指成份股，自6月13日染藍後股價累升12.6%。不過，值得留意是，東方海外周一（8月15日） 半日急插14.1%，報227.6元，創一個月低，抹去了過去的升幅。

而其餘藍籌則陷入「染藍魔咒」，當中以碧桂園服務 （06098） 最慘，受累內房違約潮，自2021年6月納入恒指後，股價拾級而下，累跌約81%，跌幅遠超於同期指數約30%跌幅，「硬淨」房企龍湖 （00960） 也累跌55%。另外，阿里健康 （00241） 自染藍後至今，也累跌了8成。

從基本面，染藍與否難以影響公司業務運作，但恒指成份股數目有限，股份要「上位」染藍自然是憑公司股價較大市強勢，但再強勢的股份都會回調，指數追頂情況不算罕見。而且恒生指數非完全以「規則為本」，設有合適性主觀判斷，或多或少影響納入時機。

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記者：袁諾曦

指數 藍籌股 恒生指數 港股 農夫山泉（09633） 新奧能源（02688） 東方海外（00316）

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