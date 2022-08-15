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【恒大危機】財匯局就若干交易 對中國恒大及恒大物業展開調查

股樓投資 19:22 2022/08/15

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財務匯報局宣布，已展開就恒大物業（06666）截至2020年12月31日止年度和截至2021年6月30日止六個月的財務報表的查訊；以及就羅兵咸永道會計師事務所就恒大物業2020年年度賬目進行的審計的調查。同時，財匯局擴大了以下查訊及調查的範圍，包括對中國恒大（03333）截至2020年12月31日止年度（中國恒大2020年年度賬目）和截至2021年6月30日止六個月的財務報表的現有查訊；以及對羅兵咸永道就中國恒大2020年年度賬目的審計的現有調查。

【券商點睇】未來派息率或超預期 券商叫買中移動  詳情請看【下一頁

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

財匯局表示，根據中國恒大和恒大物業於2022年7月22日分別發布的公告，財匯局識別了賬目中有關受限制銀行存款和其他貸款之分類、質押擔保之計量以及關聯交易之披露的問題，以及審計的相關問題。當局稱，在必要情況下，公布展開查訊和調查或擴大其範圍，以保障股東和投資大眾的利益，從而維持公眾對金融市場和獨立核數師監管制度的信心。

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撰文 : 李尚毅

中國恒大（03333） 港股

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