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【新股IPO】中國中免1880據報國際配售獲多倍認購　公開發售亦獲足額認購

新股IPO 16:37 2022/08/18

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中國中免孖展認購情況

內地最大免稅店營運商中國中免 （新上市編號：01880） 今日中午截止招股，最多集資170億港元，挑戰成為今年香港新股集資王。據市場消息指，中國中免的香港公開發售部分獲得足額認購，而國際配售亦獲多倍認購，有國際長線投資機構下單。

中國中免據報招股價中間以上範圍定價【下一頁】

雖然中國中免公開招股前，市場消息已指國際配售部分獲足額認購，公司也引入9名基石投資者「護航」，惟中國中免公開發售部分孖展認購反應較淡靜。綜合券商資料，中國中免合共錄得3.47億元孖展認購。

中國中免9名基石投資護航　已保障約4成集資

中國中免發售接近1.03億股，每股定價介乎143.5至165.5元，集資額介乎149.5億至170.1億元。以中國中免一手100股計，入場費16716.8元。

中國中免9名基石投資者合計認購62.38億港元，相當於公司新股發行額約37%至42%。

中國中免A股（滬：601888）周二股價跌2.4%，收報190.18元人民幣。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

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編輯：麥德銘

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港股 中國中免（01880） 孖展 IPO

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