【新股IPO】中國中免首日孖展認購未及公開發售一成　挑戰成為年內香港最大新股（不斷更新）

▲ 中國中免孖展認購情況

內地最大免稅店營運商中國中免 （新上市編號：01880） 8月15日至18日招股，最多集資170億港元，挑戰成為今年香港新股集資王。雖然中國中免公開招股前，市場消息已指國際配售部分獲足額認購，公司也引入9名基石投資者「護航」，惟中國中免公開發售部分孖展認購首日反應較淡靜。

綜合券商資料，至8月15日傍晚，中國中免暫錄得約7167萬元孖展認購，當中富途一家券商已佔約5000萬元，輝立證券也借出約1000萬元。以中國中免公開發售部分佔8.5億元，首日孖展只及8%。

中國中免9名基石投資護航 已保障約4成集資

中國中免發售接近1.03億股，每股定價介乎143.5至165.5元，集資額介乎149.5億至170.1億元。以中國中免一手100股計，入場費16716.8元。

中國中免9名基石投資者合計認購62.38億港元，相當於公司新股發行額約37%至42%。

中國中免A股（滬：601888）周一股價靠穩，收報194.75元人民幣。

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編輯：麥德銘