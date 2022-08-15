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【新股IPO】中國中免半日孖展認購遠未足額　料為年內香港最大新股（不斷更新）

新股IPO 15:05 2022/08/15

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【新股IPO】中國中免半日孖展認購遠未足額　料為年內香港最大新股（不斷更新）

內地最大免稅店營運商中國中免 （新上市編號：01880） 8月15日至18日招股，最多集資170億港元，挑戰成為今年香港新股集資王。雖然中國中免公開招股前，市場消息已指國際配售獲足額認購，公司也引入9名基石投資者「護航」，惟中國中免公開發售部分孖展認購反應較淡靜。

至8月15日中午，中國中免暫銀錄得約4000萬元孖展認購，當中富途一家券商已佔約3600萬元。以中國中免公開發售部分佔8.5億元，首日半日孖展只及5%。

中國中免9名基石投資護航　已保障約4成集資

中國中免球發售接近1.03億股，每股定價介乎143.5至165.5元，集資額介乎149.5億至170.1億元。中國中免一手100股，入場費16716.8元。

中國中免9名基石投資者合計認購62.38億港元，相當於公司新股發行額約37%至42%。

中國中免A股（滬：601888）周一股價靠穩，收報194.75元人民幣。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

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【新股IPO】中國中免1880周一招股　入場費為16716.8元

【新股IPO】中國中免通過上市聆訊　傳周五招股、集資額屢次削半

編輯：麥德銘

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港股 中國中免（01880） 孖展 IPO

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