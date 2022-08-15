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日本經濟持續輕微反彈 次季GDP增長2.2%

環球經濟金融 15:15 2022/08/15

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日本放寬新冠肺炎防疫限制後，經濟持續回復增長，惟速度不及預期。日本內閣府公布今年第二季當地國內生產總值（GDP）增長2.2%，連續3季保持增長，仍比預期增長率為低。專家估計日本第3季GDP仍有增長，但估計幅度同樣不大。

野村料全球主要經濟體 未來12個月會衰退 【下一頁】

共同社報稱，3月底政府解除防疫出行限制，個人消費擴大，有助日本經濟整體復甦。根據政府數據，日本次季GDP按年增加2.2%。數據顯示，個人消費增長1.1%及為設備投資增長1.4%增長主要推動力。

雖然GDP連續3季錄得增幅，但今年次季數字仍低於市場預期的2.5%。實際GDP較上季度增長0.5%，金額如換算為全年度已高於2019年第4季，恢復至疫情前水平。

日本5月通脹按年增2.1% 能源及食品價格上升推高 【下一頁】

伊藤忠商事（Itochu）經濟學家武田敦（Atsushi Takeda）預計，個人消費及設備投資於7至9月的數據會持續上升，但通脹高企降低民眾購買慾，增長幅度可能放緩。武田敦指本地需求可能上升，但出口不力或減慢日本經濟恢復的速度。

大和證券經濟學家Toru Suehiro亦指出，由於確診人數回升，日本本地需求面臨下行風險。美國與歐洲恐怕面臨經濟衰退，Toru Suehiro稱日本經濟亦可能被波及。

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

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責任編輯：吳漢培

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