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英國大學名校補招學位兩年減半 4萬學生恐失心儀學科

環球社會熱點 15:00 2022/08/15

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英國高級程度考試（A-Level）將於周四（18日）放榜，有大學教授形容今年為有史以來競爭最激烈的一年，補招名額較兩年前減半，4萬學生恐無緣入讀心儀學科。

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A-Level去年因應疫情放寬評分，不少名校有超收情況，當局今年決定調整評分。今屆學生曾因疫情兩度停課及無需參與英國會考（GCSE）考試，老師也難以準確預測今屆學生的成績。

由於當局建議考試委員會解決太多學生獲取A和A*成績的問題，預計多達6萬考生的分數將低於預期。英國學生事務辦公室（OFS）預測，英國大學聯招UCAS第一志願院校的拒收率會顯著增加。

羅素大學集團（The Russell Group）共有24間精英院校，包括牛津大學及劍橋大學。部分考生在UCAS首輪派位如未獲心儀的羅素大學集團名校或學科取錄，通常會寄望名校在UCAS補錄（Clearing）階段有多餘名額或下調招生要求。

不過英國《每日郵報》引述數據指，羅素大學集團院校的補錄名額在兩年内大幅削減一半。

羅素大學集團其中17間院校截至上周周末，只有2,353個全日制本科學位課程在放榜日前向英格蘭學生就補錄刊登廣告。

去年英國15間頂級院校通過補錄向學生提供3,085個學位，已較前一年減少48%，而今年的補錄課程甚至較去年同期搜尋結果少24%。

英國有大學超收學位 學生延期入讀1年可獲14萬補償 【下一頁】

英媒引述一項分析，預計約有4萬名考生無法入讀心儀學科。白金漢大學（University og Buckingham）教育系教授史密瑟斯（Alan Smithers）預計，今年為A-Level有史以來競爭最激烈的一年。

英國今年經A-Level申請入讀大學的人數創新高。不過各大院校過去兩年招生人數激增，目前也刻意控制學位數字。而且羅素大學集團招收的留學生數字持續飆升，英國本地學生的拒收率卻正上升。

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責任編輯：鄭錦玲

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