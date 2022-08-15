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工黨推2753億生活成本方案 豪言英國冬天能源費唔會升

環球經濟金融 14:41 2022/08/15

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英國民眾因俄烏戰爭及其他因素影響，面臨巨大生活成本壓力。在野工黨日前提出總值290億英鎊的生活成本應對方案，協助民眾度過難關。工黨黨魁施紀賢更豪言，若計劃獲採納，英國民眾今年冬天能源費用不會再增加。

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工黨周日（14日）提出290億英鎊（約2,753億港元）的生活成本應對方案，提出多項措施，包括凍結能源費上限，設立通用基金避免能源費上升，以及為1,900萬家庭改善居住環境降低能需求等。工黨亦表明，如果執政將加大對石油及天然氣供應商的利潤徵稅，協助實行方案。

方案亦提出英國需要確保能源供應，避免未來出現缺口。方案要求離岸及岸邊風力發電水平翻倍，加大太陽能﹑潮汐﹑氫及核能發電的供應水平。工黨指降低能源費可同時減輕通脹，預計英國政府可慳70億英鎊（約664.3億港元）借貸利息。

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施紀賢（Keir Starmer）聲稱，如果工黨方案獲採用，英國家庭可節省1,000英鎊能源費。他亦指能源價格上限如維持在每年1,971英鎊水平，通脹可降低4%。施紀賢甚至聲稱，工黨不會讓民眾今年冬天支付更高的能源費用。

施紀賢批評保守黨政府未有準備迎接能源費上升危機，亦拒絕投資處理未來問題，並強調在國家陷入緊急狀況時需要強大的領導人及果斷的行動。施紀賢指工黨的方案可即時解決問題，並為未來做好準備，幫助民眾度過冬天難關之餘，亦為未來建立更強大及安全經濟打好基礎。

財政部發言人指出，政府持續為有需要家庭提供協助，年內已撥款370億英鎊資金。政府官員表明，在新屆政府出爐前，不會有額外援助。關注能源費用問題的團體The End Fuel Poverty Coalition歡迎工黨的方案，但強調需要額外金融支援協助更多民眾。

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責任編輯：吳漢培

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