日本二戰投降77周年 岸田文雄強調為和平作貢獻

周一是日本二戰戰敗投降77周年，日本舉行悼念儀式。首相岸田文雄強調，日本將與國際社會一齊解決問題，為和平作出貢獻。日本是次悼念儀式有1,000人參與，雖較去年疫情期間的200人有所增加，但仍遠低於疫情前的出席人數。

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二戰投降77周年悼念儀式在東京的日本武道館舉行，有1,000人出席，當中包括日本德仁天皇夫婦。是次出席人數仍較疫情前的約5,000人少，政府在YouTube上亦有安排直播。儀式於周一（15日）約早上11時50分開始，所有出席者中午時都為死難者默哀一分鐘。

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岸田文雄致辭時表示，日本將與國際社會一齊，積極為和平作出貢獻，全力以赴解決世界面臨的各種問題。他在東京出席其他活動時亦指，日本永遠不會再次重蹈戰爭覆轍，強調自己將堅定地履行和平承諾。岸田文雄指現時世界衝突有增無減，日本是和平的積極倡導者。

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現年83歲的戰死者家屬Kenichi Otsuki演講期間提及俄烏戰爭，他指父親於中國戰死，世人必須意識到，戰爭並非遙遠的過去，而是發生在身邊的事情。他承諾，將繼續教育後代戰爭的悲哀以及和平的珍貴。

日本福利部表示，是次悼念儀式約8成出席者皆年逾70歲。

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責任編輯：李俊儀