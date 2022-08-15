  • 32°C
香港時間 : 2022815日 (一) 14:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本二戰投降77周年 岸田文雄強調為和平作貢獻

環球社會熱點 14:36 2022/08/15

分享：

分享：

周一是日本二戰戰敗投降77周年，日本舉行悼念儀式。首相岸田文雄強調，日本將與國際社會一齊解決問題，為和平作出貢獻。日本是次悼念儀式有1,000人參與，雖較去年疫情期間的200人有所增加，但仍遠低於疫情前的出席人數。

日揆岸田文雄改組内閣 為長期執政顧及派系平衡 【下一頁】

二戰投降77周年悼念儀式在東京的日本武道館舉行，有1,000人出席，當中包括日本德仁天皇夫婦。是次出席人數仍較疫情前的約5,000人少，政府在YouTube上亦有安排直播。儀式於周一（15日）約早上11時50分開始，所有出席者中午時都為死難者默哀一分鐘。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

岸田文雄致辭時表示，日本將與國際社會一齊，積極為和平作出貢獻，全力以赴解決世界面臨的各種問題。他在東京出席其他活動時亦指，日本永遠不會再次重蹈戰爭覆轍，強調自己將堅定地履行和平承諾。岸田文雄指現時世界衝突有增無減，日本是和平的積極倡導者。

廣島原子爆77周年 聯合國秘書長：核武是上膛手槍 【下一頁】

現年83歲的戰死者家屬Kenichi Otsuki演講期間提及俄烏戰爭，他指父親於中國戰死，世人必須意識到，戰爭並非遙遠的過去，而是發生在身邊的事情。他承諾，將繼續教育後代戰爭的悲哀以及和平的珍貴。

日本福利部表示，是次悼念儀式約8成出席者皆年逾70歲。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【新冠疫情】日本單日個案首破25萬 確診數連續3周全球第一
2022/08/11
【新冠疫情】日本單日個案首破25萬 確診數連續3周全球第一
【日本皇室】佳子公主傳封盤 秘訪門當戶對牙醫男友家
2022/08/10
【日本皇室】佳子公主傳封盤 秘訪門當戶對牙醫男友家
日本著名設計師三宅一生離世 享年84歲
2022/08/09
日本著名設計師三宅一生離世 享年84歲
日本豐田子公司偽造排放數據 最早可追溯至2003年
2022/08/02
日本豐田子公司偽造排放數據 最早可追溯至2003年
【日本疫情】星野源確診 新垣結衣列密切接觸者
2022/07/28
【日本疫情】星野源確診 新垣結衣列密切接觸者

你可能感興趣

【新冠疫情】日本單日個案首破25萬 確診數連續3周全球第一
17:36 2022/08/11
【新冠疫情】日本單日個案首破25萬 確診數連續3周全球第一
【日本皇室】佳子公主傳封盤 秘訪門當戶對牙醫男友家
16:00 2022/08/10
【日本皇室】佳子公主傳封盤 秘訪門當戶對牙醫男友家
日本著名設計師三宅一生離世 享年84歲
17:51 2022/08/09
日本著名設計師三宅一生離世 享年84歲
地緣政治 網絡熱話 日本 岸田文雄 戰爭 東京 YouTube

上一篇文章

工黨推2753億生活成本方案 豪言英國冬天能源費唔會升

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月15日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

特朗普律師6月曾簽聲明 稱機密文件已交還政府
特朗普律師6月曾簽聲明 稱機密文件已交還政府
Kobe Bryant遺體照外洩案 美警稱無後悔影過百張相
Kobe Bryant遺體照外洩案 美警稱無後悔影過百張相
【烏克蘭戰爭】俄稱擴大與北韓合作 首烏糧食船前往非洲（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄稱擴大與北韓合作 首烏糧食船前往非洲（不斷更新）
英國下月或舉行限電演習 避免冬天大範圍停電
英國下月或舉行限電演習 避免冬天大範圍停電
新型冠狀肺炎全球疫情（08月15日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月15日 時間14:00）
俄女歐洲街頭披俄國旗 挑釁烏克蘭人獲封最乞人憎旅客
俄女歐洲街頭披俄國旗 挑釁烏克蘭人獲封最乞人憎旅客
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款