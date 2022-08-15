【iPhone廣告】增加收入來源　彭博社：蘋果擬置入廣告至iPhone及iPad

▲ 據《彭博社》記者Mark Gurman最近在其專欄中表示，蘋果準備將廣告拓展至iPhone及iPad，以及為蘋果地圖的搜尋廣告功能進行內部測試。

為了增加收入來源，蘋果（Apple）未來或會在旗下產品增添廣告服務。據《彭博社》記者Mark Gurman最近在其專欄中表示，蘋果準備將廣告拓展至iPhone及iPad，以及為蘋果地圖的搜尋廣告功能進行內部測試。

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Gurman表示，蘋果已經為地圖中的搜尋廣告功能進行內部測試，例如當用戶搜尋壽司餐廳，商家可以花錢將其搜尋結果排得更前。他認為，蘋果未來會在Apple Podcasts及Apple Books中引入廣告，允許在第三方應用程序下載頁面中顯示廣告，或是付費讓作品內容在搜尋結果中的排序往前。

現時，蘋果的廣告項目包括在其新聞及股市App，以及在iPhone、iPad及Mac的App Store廣告。此外，在App Store中也有類似Google的搜尋廣告。

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責任編輯：廖淑瑩

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