【分析｜中芯】中芯國際遇券商削價潮　摩通料股價受壓近一年、富瑞料重估空間有限（附券商目標價）

▲ 【分析｜中芯】中芯國際遇券商削價潮 摩通料股價受壓近一年、富瑞料重估空間有限

中芯國際 （00981） 上周四公布業績後股價連跌兩日，券商於業績分析員會議更新最新預測，至少三家券商下調中芯國際H股目標價。中芯國際上季收入雖然勝預期，管理層指引第三季收入持平，但庫存調整會持續至明年上半年。摩通認為，這反映中芯國際收入下跌可能維持至明年第二季，而美國潛在限制以至行業下行周期，中芯國際未來12個月股價都可能受壓，直至晶圓定價更清晰。

摩通下調明年盈利預測後，目標價維持在18元，投資評級為「中性」。

中芯國際午後跌幅擴大至逾半成，新16.12元，較周四公布業績前跌約9%。

圖看券商予中芯國際最新目標價

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富瑞：中芯國際估值吸引 惟重估過程有多重障礙

富瑞最新下調中芯國際目標價至25.28元，仍維持「買入」評級。該行指出，中芯國際預計今季收入可望按季升0%至2%，毛利率維持在38%至40%，形容指引水平「穩健」。

富瑞因應手機、消費者電子消費品等下游需求疲弱，但折舊成本維持高企，下調中芯國際今明3年盈利預測8%。

富瑞指出，即使調低目標價後，看好公司潛在升幅仍逾4成，反映港股現時股價只相當於今年盈利的9倍、帳面值0.6倍，但市場關注美國收緊出口、全球半導體市場處於下行周期，都限制市場重新評信中芯國際估值，不利股價走勢。

野村：下行周期維持大幅擴張 加大風險

另一下調目標價的券商野村指出，中芯國際在下行周期時進取地維持擴張規模，令公司在市場調整時面臨更大風險，削其目標價至20元。

該行引述管理層指，目前業內市場下行受宏觀經濟影響多於供過於求，料智能手機、電視芯片需求壓力較大，但綠色能源、電動車、工業和網絡連接芯片需求較穩定，但預計芯片庫存調整期維持至明年上半年，因而將關注年底和明年農曆新年時的復甦情況。

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記者：麥德銘