【ESG】恒生推綠色收條服務　WhatsApp收取、代替紙本通知書

▲ 恒生推綠色收條服務，可WhatsApp即時收取，代替紙本通知書。

恒生銀行 （00011） 推出綠色收條服務，由8月15日起，客戶在全線分行或商務理財中心進行櫃位交易後，可透過恒生H A R O WhatsApp智能助理，即時收取綠色收條，更便利地收存或轉發相關交易紀錄，並進一步推動分行邁向無紙化營運。

恒生銀行數碼銀行主管賴芳玲表示，綠色收條結合了智能助理H A R O和分行數碼化服務，為客戶更無縫地結合線上線下銀行服務體驗，同時有助該行進一步減省紙張消耗，邁向2030年或之前在日常營運達致碳中和的目標。

該行個人銀行或商業銀行客戶於櫃位完成提款、存款、轉賬、外幣買賣、支票存入和信用卡繳費等交易服務後，均可掃描櫃位電子客戶屏幕提供的二維碼，連繋H A R O WhatsApp以指示其發送「交易電子通知書」，代替內容相同的傳統紙本交易通知書。

去年底已有逾70%個人銀行客戶月結單及通知書電子發送

恒生指出，服務於8月上旬於部分分行試行中，得到不同年齡層的客戶歡迎，認為相關服務可讓他們儲存交易紀錄於手機内，有助他們日後更方便地查閱，或傳送予第三方。

恒生續指，該行積極將環境、社會及管治（ESG）融入日常銀行服務，一直致力透過優化數碼科技以簡化倚賴紙張的營運流程，並減省用紙。恒生於2022年上半年的紙張耗用量，相比2019年同期已顯著減少超過20%。 截至2021年12月，超過70%的個人銀行客戶月結單及通知書已採用電子方式發送。

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記者：余倩敏