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【智能手機】電競手機市場競爭大？　雷蛇宣布關閉手機商店

科技 14:22 2022/08/15

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雷蛇日前宣佈，將於8月24日起關閉Razer Phone商店，意味雷蛇手機將步入歷史。

近年各中手機品牌陸續推出電競手機，而作為電競手機始祖的雷蛇（Razer），在推出兩代手機後便沒有再推出其他電競手機。雷蛇日前宣佈，將於8月24日起關閉Razer Phone商店，意味雷蛇手機將步入歷史。

【手機安全】個人資料隨時被盜 研究：小米兩款手機被指存安全漏洞

雷蛇在官方的支援頁面中公布，將於2022年8月24日起，關閉Razer Phone、Razer Phone 2內置的主題商店。用戶在商店停止服務後，不再能登入及查看相關內容，而手機也無法保留曾經下載的內容，即代表手機主題在商店關閉後不能更改。

【摺機大戰】小米新摺機要價過萬 Samsung、Motorola性價比又如何？（附比較表）

雷蛇早在2017年推出首款主打電競的手機Razer Phone，其採用UltraMotion 120 Hz顯示屏成為手機賣點；而品牌在2018年推出Razer Phone 2，而用戶更可以為機背後的雷蛇Logo自訂閃燈顏色。

【三星發布會】兩大摺機Galaxy Z Flip4、Galaxy Z Fold4現身 8月26日海外開售（多圖+有片）

責任編輯：廖淑瑩

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