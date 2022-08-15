蘇格蘭免費提供女性衛生用品 全球首例

蘇格蘭議會前年已批准，將為女性免費提供衛生用品。相關法案於當地時間周一（15日）起生效，令蘇格蘭成全球首個提供免費衛生用品的地方。提出相關法案的蘇格蘭議員連儂表示，隨著生活成本危機蔓延，法案展示出不凡的成就。

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《生理期用品法案》（Period Products Act） 由工黨議員連儂（Monica Lennon）提出，並早於2020年已或蘇格蘭議會通過。法案周一起正式生效，將保障當地所有女性可獲得免費生理期用品，成全球首例。

法案允許各地政府自行制定具體安排，令所有有需要人士合理且輕鬆地獲得衛生用品。政府亦撥款為指導僱主設立網站、改善學校資源，及展開反污名化運動。蘇格蘭自2017年以來，已花費約2,700萬英鎊（約2.56億港元），於公共空間提供免費女性衛生用品，各地學校等亦獲相關資助。

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連儂自2016年起致力推動消除經期貧困，她表示對蘇格蘭能率先推行政策感到自豪，認為法案已令全球開始有積極變化。連儂形容，隨著生活成本危機蔓延，法案已成為一盞希望明燈，展示政圈團結一致為民眾利益團結時，所能取得的成就。

蘇格蘭社會正義部長Shona Robison表示，提供免費衛生用品是平等及尊嚴的基礎，同時亦消除民眾獲得衛生用品的經濟負擔。她指，民眾現時需正因生活成本危機作出艱難選擇，當局絕不希望任何人陷入無法獲得衛生用品的處境。

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責任編輯：李俊儀