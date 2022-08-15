【美股期貨】油價急瀉5%　道指期貨跌168點（不斷更新）

中國公布7月宏觀數據欠佳，工業生產、零售銷售及固定投資等，均遜市場預期，市場對環球經濟需求下跌的憂慮升溫，油價急跌5%，紐約期油低見87.48美元，10年期債息回落至2.83厘，債息下跌仍相對利好科技股。

中國減MLF和逆回購利率10點子，市場預期下一步減LPR利率，中國減息預期拖累人民幣下跌，離岸人民幣跌0.6%，跌穿6.78水平，美滙指數升0.6%，報106.26。

道指期貨跌168點；標指期貨跌0.5%，納指期貨跌0.4%。

美國今日將會公布8月紐約聯儲製造業指數、8月NAHB房產市場指數。至於本周焦點將落於美國周三公布的7月零售銷售數據。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美國7月零售銷售周三出爐 料升幅放緩

即市走勢︰

【18：25】道指期貨跌168點，報33547；標指期貨跌23點，報4258點；納指期貨跌55點或0.4%，報13522點。

【14：24】【俄烏戰爭】華爾街投行重啟俄羅斯債券交易 助美國投資者「逃生」

【14：10】【美元匯價】對沖基金上周錄美元淨淡倉 為去年8月以來首次

【12：14】道指期貨跌67點，報33651；標指期貨跌9點，報4271點；納指期貨跌34點或0.3%，報13543點。

【11：37】【分析│國企退市】5間國企擬將ADR從美退市 中金：料更多中概股以主要上市方式回歸港股

【10：43】【環球經濟】瑞聯：美國國債及信用債在加息周期完結前及後均有正回報 股市在結束加息時平均跌5%

【07：39】【TSLA】馬斯克︰Tesla上海超級工廠已生產100萬輛汽車 Tesla累計生產逾300萬輛

【07：30】美國上周五公布的7月進口物價指數按月下跌1.4%，較市場預期的1%跌幅更多，進一步印證通脹或已見頂，美股3大指數上揚。道指收市升424點，報33761點；標指升72點，報4280點；納指升267點或2.09%，報13047點。

港股能否守兩萬？油股從美退市怎解讀？即睇【開市追揸沽】

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩