【美股收市】議息紀錄強調遏通脹 債息抽高 道指跌171點

美國聯儲局公布7月議息紀錄，強調要遏制高通脹，需繼續加息，但提到未來某個時間點可能放緩加息。美股午後跌幅收窄，10年期債息突破2.9厘。

官員們認為，在7月加息後，名義聯邦基金利率將處於預計的長期中性水平範圍內 ; 但通脹近期內仍會保持在高位。許多官員們認為隨着進一步收緊貨幣政策，可能適宜在某個時候放慢加息步伐。

百貨企業Target業績弱，道指一度跌超過300點，納指挫逾1.7%；議息紀錄公布後，美股跌幅收窄。道指收市報33980點，跌171點；標普500指數報4274點，跌31點；納指報12938點，跌164點或1.25%。

據報蘋果公司(Apple Inc.)計劃在9月7日發布新產品，將推出iPhone 14系列，還包括多個新款Mac電腦、低端和高端iPad，以及3款Apple Watch。蘋果獲券商提高目標價，股價逆市升0.88%。

美國7月零售銷售按月無增長，低於預期升0.1%，不包括汽車的核心零售銷售按年升0.4%，較預期0.1%為佳，但6月數字為0.9%，反映消費市場增長持續放緩。美國8月12日當週MBA抵押貸款申請活動指數周環比 -2.3%，前值 0.2%。

美國6月商業庫存按月升1.4%，符合市場預期.

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即市走勢︰

【22：30】道指跌188點、報33963點，納指跌1.2%。

【21：33】道指開市跌184點、報33967點，納指跌1%。

【21：15】美國債息急升，2年期債息升至3.345厘，近半年高位，10年期債息曾升穿2.9厘，反映美國息口壓力，股市下跌，道指期貨跌236點、納指期貨跌1.1%。

【20：42】道指期貨跌213點、納指期貨跌0.9%。

【20：30】美國消費低於預期 7月零售銷售無增長

【20：14】【挪威退休金】挪威主權基金虧損破記錄 半年蝕萬億港元

【19：19】【業績公布】金融壹賬通上半年虧損收窄14%至5.6億 毛利率升1.3個百分點至35.3%

【18：35】【大行看法】瑞士百達財管：通脹將長期高企 料未來10年資產回報率將低於過往 籲部署加入另類資產

【17：45】道指期貨跌99點、納指期貨跌0.5%

【16：34】【中概股】拼多多據指計劃9月推跨境電商平台 首站進軍美國

【15：09】【英國通脹】英國CPI按年升10.1%超預期、再創40年新高 英倫銀行料通脹10月見頂

【13：41】【芯片大戰】報告：美國幾乎批准所有對華科技出口 半導體設備出口不跌反增

【12：32】道指期貨升19點，報34137點；標指期貨升1點，報4309點；納指期貨跌5點或0.04%，報13653點。

【11：48】【名人豪宅】甲骨文聯合創辦人埃里森標價逾11億放售豪宅 較買入價高逾80% 擁520英尺海濱長廊（多圖）

【11：33】【AAPL】Apple Watch及MacBook據報將首次在越南生產 傳蘋果年底成首家用台積電3奈米客戶

【10：18】【新西蘭加息】新西蘭加息半厘符預期 隔夜拆款利率升至3厘的7年高位

【09：21】【英超聯賽】曼聯救星出現？ 馬斯克揚言將會收購曼聯

【08：44】【美股焦點】橋水首席投資策略師︰股市未有做好經濟增長放緩的準備

【08：13】【AMZN】亞馬遜首次向第三方賣家收取假日附加費 應對成本上升

==以下8月16日（周二）股市==

美國7月工業生產勝市場預期，反映經濟仍未完全陷入衰退，惟新屋開工量創一年半新低，顯示通脹推高房價對房屋市場帶來影響。美國兩大零售商沃爾瑪（Walmart）及家得寶（Home Depot）季績不俗，道指升幅擴大，納指跌幅收窄。

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道指收市升239點，報34152點；標指升8點，報4305點；納指跌25點或0.19%，報13102點。零售龍頭沃爾瑪股價抽高5.11%，家得寶（Home Depot）升4.06%。

美國銀行每月調查結果顯示，基金經理對美股前景的看法仍悲觀，但擺脫「世界末日」的悲觀情緒，原因是通脹有望降溫。58%的基金經理相信，未來12個月內將陷入衰退，比例為2020年3月以來最高，前一個月的比例為47%。基金經理持有現金的比例平均值為5.7%，前一個月為6.1%。

沃爾瑪（美：WMT）第二財季收入按年升8.4%至1,528.6億美元，較市場預期1,511.4億美元優勝，調整後每股收益亦較預期為高。

家得寶第二季盈利51.73億美元，按年增7.6%，優於市場預期。公司並預計今年總銷售額將按年增長約3%。

另外，白宮聲明指美國第一夫人吉爾（Jill Biden）前一晚出現類似感冒的症狀後，新冠核酸檢測結果呈陽性。總統拜登周二上午的檢測結果為陰性。

美國7月工業生產按月升0.6%，較預期0.3%為佳，前值為-0.2%。

美國7月新屋開工為144.6萬戶，按月跌9.6%，為2021年2月以來新低，低於預期的152.7萬戶，前值由155.9萬戶上修至159.9萬戶。

分析文章︰

【美國縮表分析】美經濟學家：聯儲局未來3周加速縮表 或達500億美元

即市走勢︰

【01：37】加拿大帝國商業銀行：仍預計加拿大央行在9月加息0.75厘

【01：12】道指升271點或0.8%，報34184點；標指升0.2%，報4306點；納指跌11點或0.09%，報13116點

【00：55】亞馬遜（美：AMZN）：將於2022年10月15日至2023年1月14日為賣家引入假日高峰期執行費用，美國和加拿大賣家使用FBA（Fulfillment by Amazon）的費用為每件商品平均0.35美元。

【00：48】美股零售概念股集體走高，柯爾百貨（美：KSS）、諾德斯特龍（美：JWN）均漲超8%，梅西百貨（美：M）漲超6%，Target（美：TGT）、沃爾瑪（美：WMT）漲約5.5%。

【00：11】市場消息：嘉年華郵輪8月15日的預訂較2019年同期幾乎翻倍。嘉年華郵輪（美：CCL）漲2.5%。

【23：56】美國兩大零售商沃爾瑪（Walmart）及家得寶（Home Depot）季績不俗，帶動道指急升275點或0.8%，報34188點。

【23：52】歐盟就伊核談判伊方回覆與美方等磋商

歐盟發言人馬斯拉利表示，歐盟已收到伊朗就恢復履行伊朗核問題全面協議的最新草案所做答覆。歐盟評估伊方答覆的同時，正與協議其他相關方和美國方面進行磋商。馬斯拉利沒有說明歐盟可能予以回應的時間。

【23：45】3B家居（美：BBBY）熔斷後恢復交易，漲約54%，WSB概念股多數走高，遊戲驛站（美：GME）漲逾12%，Express（美：EXPR）漲逾11%，高斯電子（美：KOSS）漲逾5%。

【23：45】歐股收市造好，德股升0.68%，法股升0.34%，英股升0.36%；泛歐STOXX 600指數升0.16%

【22：45】道指升75點，納指跌0.8%，標指跌0.3%

【通脹數據】加拿大7月CPI回落至7.6% 符預期 因油價下跌和高基數效應

【21：39】【天齊鋰業9696】南韓股民趁Tesla回彈急沽出 天齊鋰業成新寵兒

【21：32】美股周二開市反覆靠穩，其中道指升46點，納指跌36點或0.3%。

【21：10】道指期貨跌61點，納指期貨跌31點或0.2%

【20：35】【美國經濟數據】美7月新屋開工少過預期 創2021年2月以來新低

【20：22】【英國通脹】英國准批50年期按揭 助青年人在高樓價、高通脹時上車

【20：16】【美股焦點】美銀調查：基金經理不再是「災難性看跌」

【19：47】【德國危機】德國投資信心跌至-55.3 深陷能源危機困局

【18：26】【英國經濟】英國上季實質工資創歷來最大跌幅 高通脹蠶食購買力

【14：26】【大戶持倉】高瓴上季增持阿里拼多多 清倉滴滴及理想汽車

【13：21】【美股焦點】HBO Max據報裁員約14% 減少與Discovery合併後的冗員

【12：10】道指期貨跌2點，報33871點；標指期貨跌4點，報4293點；納指期貨跌14點或0.1%，報13666點。

【12：08】【AAPL】蘋果上周據指解僱了約100名合約制招聘員工

【11：26】【TSLA】Tesla馬斯克為中國網信辦雜誌撰文 「能源革新事業中，中國企業將是不可忽視的力量」（附全文）

【08：42】【沽注一擲原型】Michael Burry上季近乎清倉、拋售Alphabet、Meta等美股 只保留1隻股票

【08：23】【美股焦點】「末日博士」魯賓尼：美國經濟只有硬著陸或通脹失控的結局

【08：00】【股神巴菲特】巴郡增持蘋果、西方石油、雪佛龍等9股 清倉Verizon

【07：54】【減持美債】中國連續第7個月減持美國國債 持有量創12年新低

【07：37】【業績】騰訊音樂季度收入跌13.8%勝預期 股價盤後升近2%

港股能否守兩萬？油股從美退市怎解讀？即睇【開市追揸沽】

==以下8月15日（周一）股市==

美股周一尾市維持漲勢，道指曾最多升193點。市場繼續關注全球經濟衰退風險，並等待美國零售巨頭業績以及7月零售銷售數據。

即睇美股收市：

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截至本港今晨4時（即收市），紐約期油跌3.4%，報88.97美元；布蘭特期油跌3.6%，報94.65美元。美10年債息跌0.049厘，報2.8厘。道指收市升151點或0.45%，報33912點；標指升16點，報4297點；納指升80點或0.62%，報13128點。美滙指數報106.5，升0.8%。

中國數據弱，環球資金憂慮環球經濟增長放慢，資金避險，滙市再大震，澳元跌1.4%，紐元跌1.3%，離岸人幣跌1.2%，跌穿6.8關，歐元跌1%，英鎊跌0.7%。

美國8月NAHB房產市場指數為49，創2020年5月以來新低，也低於預期的54，前值為55，指數已連跌8個月。

美國紐約州製造業調查指數大跌，8月為負31.3點，低於預期的5點，前期為11.1點。

億萬富翁投資者丹尼爾勒布（Daniel Loeb）旗下的對沖基金Third Point再度買入迪士尼（美：DIS）的股份，並推動迪士尼剝離其體育頻道ESPN及重整董事會。據報道，Third Point持有約0.4%迪士尼股權，市值約10億美元。迪士尼股價升逾2%，Visa（美：V）亦升逾2%

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美國7月零售銷售周三出爐 料升幅放緩

即市走勢︰

【04：05】騰訊音樂二季度輸入69.1億元人民幣，分析師預期66.8億元人民幣。騰訊音樂（美：TME）美股收市後漲1.93%。

【04：00】美股周一收漲，Visa和迪士尼漲逾2%，帶動道指初步收漲逾百點、但雪佛龍跌約1.9%。標普日用品板塊漲超1%，能源板塊跌約2%。

【03：35】有「末日博士」之稱、經濟學家魯比尼：鑑於美國聯儲局採取數十年來最激進的貨幣緊縮行動，美國經濟只有兩條出路：經濟硬著陸或通脹持續高企。

【03：30】美國銀行：聯儲局量化緊縮（QT）將使得標普500指數下跌7%

【03：23】比亞迪擬285億元在宜春市投建動力電池基地

宜春市政府、宜春經濟技術開發區、宜豐縣政府、宜春市礦業公司與比亞迪簽訂戰略合作框架協議約定，比亞迪擬在宜春市投資285億元，建設年產30GWh動力電池和年產10萬噸電池級碳酸鋰及陶瓷土（含鋰）礦採選綜合開發利用生產基地項目。

【03：21】據文件顯示，老虎環球基金第二季度清倉美股經紀商Robinhood，新建倉谷歌母公司Alphabet 221萬股，佔其投資組合約2%；減持29.5%的微軟持倉至516萬股。

文件顯示，老虎環球大筆減持京東1825萬股，持倉市值降至19.6億美元，但仍為其第一重倉股；此外小鵬、理想和拼多多亦遭減持。截至第二季度末，老虎環球美股持倉規模為118.46億美元，較上次報告縮水超一半。

【03：00】據道瓊斯新聞報道，沃爾瑪plus會員將能夠獲得派拉蒙plus流媒體服務。派拉蒙環球影業股價漲逾2%。

【02：34】紐約9月原油期貨收跌2.68美元，跌幅2.91%，報89.41美元。

【02：05】據報道，蘋果計劃擴大廣告業務，這將使大幅提高收入的同時，與社交媒體巨頭發生正面衝突。據悉，蘋果正考慮在Apple Maps上添加廣告，並可能在Podcasts和Books的數字商店中插入廣告。報道稱，蘋果每年從廣告業務獲得約40億美元收入，並希望這部分業務收入能突破百億美元。

【01：50】美元兌離岸人民幣升穿6.8100元關口，最新報6.8102元，漲1.11%；美元兌在岸人民幣最新報6.7735元，漲0.46%。

【01：43】紐約12月黃金期貨收跌1.0%，報1798.10美元。

【01：36】市場消息：美國ESG基金因在有關社會問題上放棄投票權而面臨調查

【01：27】Tonix Pharmaceuticals（美：TNXP）抽升，漲逾11%，領漲美股猴痘概念股。Virax Biolabs（美：VRAX）漲6.1%，SIGA Technologies（美：SIGA）漲近5%。

【01：06】道指升181點或0.5%，報33872點，扭轉此前下滑178點；標指升0.3%，納指升逾0.5%。

【00：49】花旗：預計由於估值倍數壓縮，思科（美：CSCO）股價將走低

【00：37】美股汽車板塊走高，特斯拉（美：TSLA）漲3.5%，法拉第未來（美：FFIE）漲近2%，蔚來汽車（美：NIO）漲1.28%，福特汽車（美：F）、本田汽車（美：HMC）漲約1.1%。

【00：36】普京：俄羅斯願向盟友和夥伴提供現代化武器

俄羅斯總統普京15日說，俄羅斯十分重視與拉丁美洲、亞洲和非洲國家之間歷來牢固、友好、真正值得信任的關係，願向盟友和夥伴提供火炮、裝甲車、戰鬥機和無人機等現代化武器。據克里姆林宮網站消息，普京當天在莫斯科州奧金佐沃區愛國者公園出席「國際軍事比賽-2022」和「軍隊-2022」國際軍事技術論壇開幕式並發表講話說，許多俄羅斯軍事裝備領先國外同類裝備，並在性能上明顯佔優，特別是高精度武器、機器人技術及戰鬥系統。

【00：34】金融服務供應商智富融資（美：MEGL）一度漲逾100%，現漲超70%，報14.3美元。在該公司IPO首日錄得超23倍漲幅後，上周累跌超90%。

【00：22】全球電子商務收入或將首次出現萎縮

媒體數字市場展望最新預測下調了2022年全球電子商務收入預測。受供應鏈問題和通脹影響，全球電子商務收入預計將在2022年按年首次萎縮，較2021年下降2.5%。全球電子商務行業在最終重回正軌之前，需要克服普遍預期的全球經濟衰退和隨之而來的失業率上升這兩個重大障礙。

【00：16】美股三大指數反覆回升，道指升111點，報33872點；標指升0.2%，納指升0.4%。

【23：50】歐股主要指數普遍收漲，德國DAX30指數漲0.15%，英國富時100指數漲0.11%，法國CAC40指數漲0.25%。泛歐STOXX 600指數升0.34%

【23：34】美股WSB概念股多數走低，Roblox（美：RBLX）跌近4%，諾基亞（美：NOK）跌近3%，遊戲驛站（美：GME）跌2.8%，Express（美：EXPR）跌逾2%。

【23：34】Snap（美：SNAP）股價漲近4%，公司稱Snapchat+服務的付費用戶達到100萬。

【23：13】滙豐：預計英國央行將於2023年下半年降息，過早放鬆政策或導致再度加息。

滙豐預計英國央行將在2023年下半年降息，但如果過早放鬆政策，可能需要最終再次加息。滙豐經濟學家在一份研究報告中稱，若英國央行在通脹壓力消失之前降息，則可能會重燃火種，迫使央行改變做法。通脹可能會在更長時間內保持在較高水平，除了受有望成為英國首相的熱門人選卓慧思（Liz Truss）的政策立場影響，英國脫歐也是維持通脹的因素之一。脫歐推高企業的投入成本，限制向英國國內的移民從而降低勞動力供應。

【22：07】全美住房建築商協會（NAHB）首席經濟學家Robert Dietz表示，美國聯儲局收緊貨幣政策和持續上漲的建築成本，導致房地產市場衰退。2022年獨立屋的總開工量勢將出現下降，這將是2011年以來的首次下降。然而，隨著通脹接近觸頂迹象愈來愈多、長期利率已有所穩定，這將在未來幾個月為市場的需求端提供一些穩定。

美國8月NAHB房產市場指數為49，創2020年5月以來新低，也低於預期的54，前值為55，指數已連跌8個月。

【21：37】特斯拉（美：TSLA）漲逾2%，此前CEO馬斯克表示，特斯拉已經生產超過300萬輛汽車，其中特斯拉上海工廠生產100萬輛。

【21：30】道指開市跌150點，報33610點；標指跌0.4%，納指跌0.2%。

【21：05】道指期貨跌224點；標指期貨跌0.7%，納指期貨跌0.5%。

【18：25】道指期貨跌168點，報33547；標指期貨跌23點，報4258點；納指期貨跌55點或0.4%，報13522點。

【14：24】【俄烏戰爭】華爾街投行重啟俄羅斯債券交易 助美國投資者「逃生」

【14：10】【美元匯價】對沖基金上周錄美元淨淡倉 為去年8月以來首次

【12：14】道指期貨跌67點，報33651；標指期貨跌9點，報4271點；納指期貨跌34點或0.3%，報13543點。

【11：37】【分析│國企退市】5間國企擬將ADR從美退市 中金：料更多中概股以主要上市方式回歸港股

【10：43】【環球經濟】瑞聯：美國國債及信用債在加息周期完結前及後均有正回報 股市在結束加息時平均跌5%

【07：39】【TSLA】馬斯克︰Tesla上海超級工廠已生產100萬輛汽車 Tesla累計生產逾300萬輛

【07：30】美國上周五公布的7月進口物價指數按月下跌1.4%，較市場預期的1%跌幅更多，進一步印證通脹或已見頂，美股3大指數上揚。道指收市升424點，報33761點；標指升72點，報4280點；納指升267點或2.09%，報13047點。

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責任編輯︰梁浩碩