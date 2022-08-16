【美股收市】滙市狂震歐亞幣跌　道指反覆升151點 納指漲0.6%（不斷更新）

美股周一尾市維持漲勢，道指曾最多升193點。市場繼續關注全球經濟衰退風險，並等待美國零售巨頭業績以及7月零售銷售數據。

截至本港今晨4時（即收市），紐約期油跌3.4%，報88.97美元；布蘭特期油跌3.6%，報94.65美元。美10年債息跌0.049厘，報2.8厘。道指收市升151點或0.45%，報33912點；標指升16點，報4297點；納指升80點或0.62%，報13128點。美滙指數最新報106.52，升0.85%。

環球資金避險模式再開動，滙市再大震，澳元一度跌逾1.5%，紐元曾跌近1.5%，加元亦跌近1.2%，離岸人幣跌0.7%，歐元跌0.85%，英鎊跌0.7%。

美國8月NAHB房產市場指數為49，創2020年5月以來新低，也低於預期的54，前值為55，指數已連跌8個月。

美國紐約州製造業調查指數大跌，8月為負31.3點，低於預期的5點，前期為11.1點。

億萬富翁投資者丹尼爾勒布（Daniel Loeb）旗下的對沖基金Third Point再度買入迪士尼（美：DIS）的股份，並推動迪士尼剝離其體育頻道ESPN及重整董事會。據報道，Third Point持有約0.4%迪士尼股權，市值約10億美元。迪士尼股價升逾2%，Visa（美：V）亦升逾2%

中國公布7月宏觀數據欠佳，工業生產、零售銷售及固定投資等，均遜市場預期，市場對環球經濟需求下跌的憂慮升溫，油價曾急跌5%，紐約期油低見86.82美元，10年期債息回落至2.78厘，債息下跌仍相對利好科技股。

中國減MLF和逆回購利率10點子，市場預期下一步減LPR利率，中國減息預期拖累人民幣下跌，離岸人民幣跌0.6%，跌穿6.78水平。

本周焦點落於美國周三公布的7月零售銷售數據。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美國7月零售銷售周三出爐 料升幅放緩

即市走勢︰

【04：05】騰訊音樂二季度輸入69.1億元人民幣，分析師預期66.8億元人民幣。騰訊音樂（美:TME）美股收市後漲1.93%。

【04：00】美股周一收漲，Visa和迪士尼漲逾2%，帶動道指初步收漲逾百點、但雪佛龍跌約1.9%。標普日用品板塊漲超1%，能源板塊跌約2%。

【03：35】有「末日博士」之稱、經濟學家魯比尼：鑑於美國聯儲局採取數十年來最激進的貨幣緊縮行動，美國經濟只有兩條出路：經濟硬著陸或通脹持續高企。

【03：30】美國銀行：聯儲局量化緊縮（QT）將使得標普500指數下跌7%

【03：23】比亞迪擬285億元在宜春市投建動力電池基地

宜春市政府、宜春經濟技術開發區、宜豐縣政府、宜春市礦業公司與比亞迪簽訂戰略合作框架協議約定，比亞迪擬在宜春市投資285億元，建設年產30GWh動力電池和年產10萬噸電池級碳酸鋰及陶瓷土（含鋰）礦採選綜合開發利用生產基地項目。

【03：21】據文件顯示，老虎環球基金第二季度清倉美股經紀商Robinhood，新建倉谷歌母公司Alphabet 221萬股，佔其投資組合約2%；減持29.5%的微軟持倉至516萬股。

文件顯示，老虎環球大筆減持京東1825萬股，持倉市值降至19.6億美元，但仍為其第一重倉股；此外小鵬、理想和拼多多亦遭減持。截至第二季度末，老虎環球美股持倉規模為118.46億美元，較上次報告縮水超一半。

【03：00】據道瓊斯新聞報道，沃爾瑪plus會員將能夠獲得派拉蒙plus流媒體服務。派拉蒙環球影業股價漲逾2%。

【02：34】紐約9月原油期貨收跌2.68美元，跌幅2.91%，報89.41美元。

【02：05】據報道，蘋果計劃擴大廣告業務，這將使大幅提高收入的同時，與社交媒體巨頭發生正面衝突。據悉，蘋果正考慮在Apple Maps上添加廣告，並可能在Podcasts和Books的數字商店中插入廣告。報道稱，蘋果每年從廣告業務獲得約40億美元收入，並希望這部分業務收入能突破百億美元。

【01：50】美元兌離岸人民幣升穿6.8100元關口，最新報6.8102元，漲1.11%；美元兌在岸人民幣最新報6.7735元，漲0.46%。

【01：43】紐約12月黃金期貨收跌1.0%，報1798.10美元。

【01：36】市場消息：美國ESG基金因在有關社會問題上放棄投票權而面臨調查

【01：27】Tonix Pharmaceuticals(美：TNXP)抽升，漲逾11%，領漲美股猴痘概念股。Virax Biolabs(美：VRAX)漲6.1%，SIGA Technologies(美：SIGA)漲近5%。

【01：06】道指升181點或0.5%，報33872點，扭轉此前下滑178點；標指升0.3%，納指升逾0.5%。

【00：49】花旗：預計由於估值倍數壓縮，思科(美：CSCO)股價將走低

【00：37】美股汽車板塊走高，特斯拉(美：TSLA)漲3.5%，法拉第未來(美：FFIE)漲近2%，蔚來汽車(美：NIO)漲1.28%，福特汽車(美：F)、本田汽車(美：HMC)漲約1.1%。

【00：36】普京：俄羅斯願向盟友和夥伴提供現代化武器

俄羅斯總統普京15日說，俄羅斯十分重視與拉丁美洲、亞洲和非洲國家之間歷來牢固、友好、真正值得信任的關係，願向盟友和夥伴提供火炮、裝甲車、戰鬥機和無人機等現代化武器。據克里姆林宮網站消息，普京當天在莫斯科州奧金佐沃區愛國者公園出席「國際軍事比賽-2022」和「軍隊-2022」國際軍事技術論壇開幕式並發表講話說，許多俄羅斯軍事裝備領先國外同類裝備，並在性能上明顯佔優，特別是高精度武器、機器人技術及戰鬥系統。

【00：34】金融服務供應商智富融資(美：MEGL)一度漲逾100%，現漲超70%，報14.3美元。在該公司IPO首日錄得超23倍漲幅後，上周累跌超90%。

【00：22】全球電子商務收入或將首次出現萎縮

媒體數字市場展望最新預測下調了2022年全球電子商務收入預測。受供應鏈問題和通脹影響，全球電子商務收入預計將在2022年按年首次萎縮，較2021年下降2.5%。全球電子商務行業在最終重回正軌之前，需要克服普遍預期的全球經濟衰退和隨之而來的失業率上升這兩個重大障礙。

【00：16】美股三大指數反覆回升，道指升111點，報33872點；標指升0.2%，納指升0.4%。

【23：50】歐股主要指數普遍收漲，德國DAX30指數漲0.15%，英國富時100指數漲0.11%，法國CAC40指數漲0.25%。泛歐STOXX 600指數升0.34%

【23：34】美股WSB概念股多數走低，Roblox(美：RBLX)跌近4%，諾基亞(美：NOK)跌近3%，遊戲驛站(美：GME)跌2.8%，Express(美：EXPR)跌逾2%。

【23：34】Snap(美：SNAP)股價漲近4%，公司稱Snapchat+服務的付費用戶達到100萬。

【23：13】滙豐：預計英國央行將於2023年下半年降息，過早放鬆政策或導致再度加息。

滙豐預計英國央行將在2023年下半年降息，但如果過早放鬆政策，可能需要最終再次加息。滙豐經濟學家在一份研究報告中稱，若英國央行在通脹壓力消失之前降息，則可能會重燃火種，迫使央行改變做法。通脹可能會在更長時間內保持在較高水平，除了受有望成為英國首相的熱門人選卓慧思（Liz Truss）的政策立場影響，英國脫歐也是維持通脹的因素之一。脫歐推高企業的投入成本，限制向英國國內的移民從而降低勞動力供應。

【22：07】全美住房建築商協會（NAHB）首席經濟學家Robert Dietz表示，美國聯儲局收緊貨幣政策和持續上漲的建築成本，導致房地產市場衰退。2022年獨立屋的總開工量勢將出現下降，這將是2011年以來的首次下降。然而，隨著通脹接近觸頂迹象愈來愈多、長期利率已有所穩定，這將在未來幾個月為市場的需求端提供一些穩定。

美國8月NAHB房產市場指數為49，創2020年5月以來新低，也低於預期的54，前值為55，指數已連跌8個月。

【21：37】特斯拉(美：TSLA)漲逾2%，此前CEO馬斯克表示，特斯拉已經生產超過300萬輛汽車，其中特斯拉上海工廠生產100萬輛。

【21：30】道指開市跌150點，報33610點；標指跌0.4%，納指跌0.2%。

【21：05】道指期貨跌224點；標指期貨跌0.7%，納指期貨跌0.5%。

【18：25】道指期貨跌168點，報33547；標指期貨跌23點，報4258點；納指期貨跌55點或0.4%，報13522點。

【14：24】【俄烏戰爭】華爾街投行重啟俄羅斯債券交易 助美國投資者「逃生」

【14：10】【美元匯價】對沖基金上周錄美元淨淡倉 為去年8月以來首次

【12：14】道指期貨跌67點，報33651；標指期貨跌9點，報4271點；納指期貨跌34點或0.3%，報13543點。

【11：37】【分析│國企退市】5間國企擬將ADR從美退市 中金：料更多中概股以主要上市方式回歸港股

【10：43】【環球經濟】瑞聯：美國國債及信用債在加息周期完結前及後均有正回報 股市在結束加息時平均跌5%

【07：39】【TSLA】馬斯克︰Tesla上海超級工廠已生產100萬輛汽車 Tesla累計生產逾300萬輛

【07：30】美國上周五公布的7月進口物價指數按月下跌1.4%，較市場預期的1%跌幅更多，進一步印證通脹或已見頂，美股3大指數上揚。道指收市升424點，報33761點；標指升72點，報4280點；納指升267點或2.09%，報13047點。

港股能否守兩萬？油股從美退市怎解讀？即睇【開市追揸沽】

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責任編輯︰梁浩碩