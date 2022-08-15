【銀行股】恒生據報正尋找保險合作伙伴　業務估值或逾7億元

▲ 恒生據報正尋找保險合作伙伴 合作業務價值或逾7億元

外電引述消息指，恒生銀行 （00011） 與昆士蘭保險的合作即將完結，恒生正尋找新的保險合作伙伴，合作業務價值可能超過1億美元（約7.83億元）。

這樣的合作關係稱為「銀保合作（bancassurance partnership）」。在該協議下，保險公司通常會支付預付款以在銀行分行出售產品。消息指，尋求在香港擴張的保險公司初步表達對交易感到興趣，但同時，昆士蘭保險可以在現有關係的基礎上提出新的合作協議。

據指，恒生正與財敄顧問商討，尚未做出最終決定。

恒生於2012年將一般保險部門出售予昆士蘭保險，並簽署了為期10年的獨家分銷協議。

恒生半日跌0.5%，中午收市報127.1元。

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編輯：袁諾曦