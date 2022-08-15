【港元拆息】HIBOR連升9日至約1.72厘、創2020年4月高位　港滙續偏強見7.83

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本港銀行同業拆息（HIBOR）周一全線走高。當中，計算按揭息率的1個月拆息更連升9日，周一報1.71815厘，見2020年4月高位。倘以「H加1.3厘」的按揭計劃計算，實際供樓按息達3厘，已較普遍按揭計劃的封頂息率亦即2.5厘，高出0.5厘。
3個月拆息同樣9連升，見2.39089厘的2020年3月高位。3個月美元倫敦銀行同業拆息（LIBOR）與3個月HIBOR間的差距，仍維持在約0.5厘水平。至於隔夜HIBOR，周一亦升至1.54571厘的2020年3月高位。
另外，港滙周一仍偏強，今早最強曾報7.8322。
|到期日
|8月15日
|8月12日
|隔夜
|1.54571
|1.45006
|1星期
|1.57917
|1.51964
|2星期
|1.63083
|1.59458
|1個月
|1.71815
|1.68375
|2個月
|2.05917
|2.02202
|3個月
|2.39089
|2.37786
|6個月
|3.12440
|3.11161
|12個月
|3.63077
|3.62411
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記者：余倩敏