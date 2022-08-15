【港元拆息】HIBOR連升9日至約1.72厘、創2020年4月高位　港滙續偏強見7.83

▲ 【港元拆息】HIBOR連升9日至約1.72厘見2020年4月高位 港滙續偏強見7.83

本港銀行同業拆息（HIBOR）周一全線走高。當中，計算按揭息率的1個月拆息更連升9日，周一報1.71815厘，見2020年4月高位。倘以「H加1.3厘」的按揭計劃計算，實際供樓按息達3厘，已較普遍按揭計劃的封頂息率亦即2.5厘，高出0.5厘。

3個月拆息同樣9連升，見2.39089厘的2020年3月高位。3個月美元倫敦銀行同業拆息（LIBOR）與3個月HIBOR間的差距，仍維持在約0.5厘水平。至於隔夜HIBOR，周一亦升至1.54571厘的2020年3月高位。

另外，港滙周一仍偏強，今早最強曾報7.8322。

到期日 8月15日 8月12日 隔夜 1.54571 1.45006 1星期 1.57917 1.51964 2星期 1.63083 1.59458 1個月 1.71815 1.68375 2個月 2.05917 2.02202 3個月 2.39089 2.37786 6個月 3.12440 3.11161 12個月 3.63077 3.62411

【開市追揸沽】港股能否守兩萬 油股從美退市怎解讀？

相關文章：

【港元拆息】1個月HIBOR八連升、達1.68厘 港滙曾升穿7.83 張敬勤：港滙轉強料屬短期

【美國加息】金管局余偉文：港元拆息上升持續甚至有可能加快 見不到很多資金流出港元體系（第二版）

【港元拆息】兩幅圖看HIBOR過去一年半變化 H按封頂息調整後最新壓力測試要求

記者：余倩敏