挪威海象吸引民眾打卡慘遭安樂死 政府憂威脅人類安全

一隻重600公斤的海象Freya近日成為挪威最受歡迎的動物，憑著可愛的舉動吸引當地民眾爭相打卡。不過挪威當局憂慮Freya對人類安全構成威脅，周日（14日）決定安排Freya安樂死。

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Freya是一隻雌性年輕海象，自7月中以來現身挪威奧斯陸港（Oslo）。Freya不時爬上停泊在港口的小艇曬日光浴，更會在艇上睡覺。

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Freya深受民眾喜愛，引來不少媒體爭相報導，當地小報Verdens Gang更特別設置一個全天候實時鏡頭來拍攝Freya的一舉一動。

獸醫也指隨著Freya的名聲愈來愈大，認為Freya的壓力過大也沒有充分休息。

挪威當局早於上周五（12日）警告，有證據顯示很多民眾向Freya投擲物品，部分人更在Freya身邊洗澡和近距離影相。當局憂慮民眾太近距離接觸Freya或會危及人類安全，但因Freya過重難以移動，研究安排Freya安樂死。

當局其後表示過去一周進行現場觀察，發現公眾明顯繼續無視與海象保持距離的建議。當局基於Freya對人類安全持續威脅的整體評估，決定周日安排Freya安樂死。

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當局稱安排Freya安樂死是正確決定，強調當局非常重視動物福利，但人類生命及安全必須放於首位。

這項決定在社交媒體引起民眾強烈反對，大量網民批評政府這項決定是國家的恥辱，也有網民認為當局應該嘗試將Freya轉移至更安全地區。

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責任編輯：鄭錦玲