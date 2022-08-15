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【券商點睇】未來派息率或超預期 券商叫買中移動

股樓投資 12:57 2022/08/15

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國泰君安發表報告，維持中國移動（00941）目標價61.5元，將投資評級由「收集」上調至「買入」，主要考慮到公司不斷上升的盈利水平和派息。該行預測公司2022至2024年的每股盈利為5.906元（人民幣，下同）、6.472元和6.941元。

【同場加映】溫股知新：二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

該行預計，2022年下半年公司的家庭市場收入和政企市場收入仍將快速增長，有綫寬帶用戶進一步上升。由於帶寬升級及增值應用的滲透，預計寬帶綜合ARPU仍將增加。此外，政企客戶淨增數在下半年仍會較高。憑借強勁的市場需求、公司的持續投資和雲網融合實力，DICT收入在下半年仍會按年上升超過40%。

【延伸閱讀】下半年部署：中金預測7股上半年績勝預期 另看好3大板塊延續盈利增長，請按【見下頁

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下半年，該行預計網絡、運營和支持費用以及僱員薪酬費用的增長將高於服務收入的增長；銷售產品成本仍與產品銷售保持一致，預計EBITDA利潤率下降，但股東淨利將穩步上升。中移動計劃在2023年將派息率提高至70%以上，該行預計未來派息率可能超過市場預期。

【同場加映】青姐話：表面冇方向 資金露洋相

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撰文：林衛

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港股 目標價 買入 中國移動（00941） 中國

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