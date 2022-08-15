【券商點睇】光大：上半年業績亮眼 李寧獲撐逆市升

據光大證券報告，李寧（02331）上半年收入124.09億元（人民幣，下同），按年增長21.7%，歸母淨利潤21.89億元，按年增長11.6%。由於業績好於預期，刺激股價連日上升，周一（15日）更逆市上升，早上曾見1個月高位的72.15元，中午收報71.25元，漲1.6%。

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光大指出，公司電商、經銷渠道收入增長較快，上半年收入來自經銷、直營店、電商各佔47.5%、22.5%、28.5%，收入分別按年升28.5%、10.8%和19.2%。經銷收入增速較快主要因經銷商訂貨量增加，同時隨着第二季後期疫情的恢復，公司向渠道布局新品，以加快促進流水恢復；電商渠道增長保持良好態勢。截至6月底，受疫情影響公司渠道庫存按年增長40%至50%中段，但公司庫存周轉效率保持健康、庫存結構持續改善。

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該行稱，長期繼續看好李寧作為內地運動鞋服龍頭，受益於政策推動以及國潮消費趨勢和高景氣運動鞋服賽道，持續深耕各品類的專業產品、強化市場份額。下半年目前雖然疫情和整體消費環境仍不明朗、但期待需求端逐步好轉、消費信心修復，同時公司面臨的高基數效應將減弱，維持「買入」評級。

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撰文：林衛