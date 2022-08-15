【烏克蘭戰爭】俄高官傳接觸西方國家 望終結戰爭

俄羅斯與烏克蘭的戰爭已持續近半年，雙方和談一直停滯不前。英國有媒體報稱，有俄方高官秘密接觸西方國家，希望盡早完結與烏克蘭的戰爭。報道更聲稱，俄羅斯總統普京被蒙在鼓裡。

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英國鏡報報稱，西方國家情報圈中流傳一份報告，指克里姆林宮內部高官曾秘密接觸美國中央情報局（CIA）或西方外交官員，暗示有意談判，希望完結與烏克蘭的戰爭。高官聲稱，克宮內部陷入恐慌，極度希望戰爭終結。

據悉，西方國家實施的制裁及戰爭爆發後的經濟狀況敲響警號，讓克里姆林宮高官希望戰爭可以及早停止，而且在普京（Vladimir Putin）不知情狀況下接觸西方國家。

暫時未知高官身分，但鏡報引述報告聲稱，此人為「俄羅斯政權支柱之一」（pillar of the regime' in Russia）。西方國家情報機構據稱嚴正看待今次消息。烏克蘭外交消息人士亦指出，俄羅斯政府內部有高官試圖秘密接觸西方國家其實不驚奇。

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責任編輯：吳漢培