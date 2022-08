【烏克蘭戰爭】俄高官傳接觸西方國家 望終結戰爭

俄羅斯與烏克蘭的戰爭已持續近半年,雙方和談一直停滯不前。英國有媒體報稱,有俄方高官秘密接觸西方國家,希望盡早完結與烏克蘭的戰爭。報道更聲稱,俄羅斯總統普京被蒙在鼓裡。

普京稱俄擴大與北韓雙邊合作 助保持東北亞安全 【下一頁】

俄女歐洲街頭披俄國旗 挑釁烏克蘭人獲封最乞人憎旅客 【下一頁】

英國鏡報報稱,西方國家情報圈中流傳一份報告,指克里姆林宮內部高官曾秘密接觸美國中央情報局(CIA)或西方外交官員,暗示有意談判,希望完結與烏克蘭的戰爭。高官聲稱,克宮內部陷入恐慌,極度希望戰爭終結。

據悉,西方國家實施的制裁及戰爭爆發後的經濟狀況敲響警號,讓克里姆林宮高官希望戰爭可以及早停止,而且在普京(Vladimir Putin)不知情狀況下接觸西方國家。

暫時未知高官身分,但鏡報引述報告聲稱,此人為「俄羅斯政權支柱之一」(pillar of the regime' in Russia)。西方國家情報機構據稱嚴正看待今次消息。烏克蘭外交消息人士亦指出,俄羅斯政府內部有高官試圖秘密接觸西方國家其實不驚奇。

緊貼地緣政治變化,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:吳漢培