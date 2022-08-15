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【智能手錶】Pixel Watch即將發表　外媒曝手錶續航力數據

科技 12:32 2022/08/15

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有外媒透過Fitbit發表的最新程式碼發現，Pixel Watch在續航力的數據，估計Pixel Watch的續航時間約為24小時。

Google即將在今年秋季發表品牌首款智能手錶Pixel Watch，而產品細節、規格等官方目前仍未公布。但有外媒透過Fitbit發表的最新程式碼發現，Pixel Watch在續航力的數據，估計Pixel Watch的續航時間約為24小時。

【三星發布會】Galaxy Watch5、Galaxy Watch5 Pro 電池續航力增15%

據《9to5google》在Fitbit的應用程式中發現有關Pixel Watch的資料，當中提到如要啟用睡眠追蹤，建議手錶最好有30%以上的電量，以進行約8小時的心率監測。

報道又指，與Fitbit一次充電可持續使用數天的情況不同，估計Pixel Watch的續航時間可能只有大約24 小時。

【網絡安全】蘋果App Store暗藏惡意軟件 Mac成主要攻擊目標（附名單）

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，本報記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

【向蘋果施壓】Google設「Get the message」網站 鼓勵蘋果採用跨平台短訊服務

責任編輯：廖淑瑩

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