【數據點睇】7月社零增速遠低於預期 服務業恢復勢頭放緩

國家統計局周一（15日）公布一系列數據均差過預期，其中7月社會消費品零售總額3.59萬億元（人民幣，下同），按年增長2.7%，比上月回落0.4個百分點，遠低於市場預期按年增長5%。另首7個月社會消費品零售總額24.63萬億元，按年下降0.2%，除汽車以外的消費品零售額22.13萬億元，增長0.2%。

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按消費類型分，7月商品零售3.22萬億元，按年增長3.2%；餐飲收入3,694億元，下降1.5%。首7個月商品零售22.26萬億元，增長0.5%；餐飲收入2.37萬億元，下降6.8%。另一值得關注是，首7個月超市、便利店、專業店零售額分別增長4.1%、4.6%、3.7%，但百貨店、專賣店分別下降7.4%、2.3%。

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國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉指出，今年服務業受到疫情衝擊，增長有所放緩。從7月情況來看，服務業整體上還是保持了恢復態勢，但勢頭有所減緩。7月服務業生產指數按年增長0.6%，比上月回落0.7個百分點。服務業生產指數回落，主要因房地產下行拉低了服務業生產指數，以及部分接觸型、聚集性服務業增長有所放緩。

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撰文：林衛