【SPAC】中銀香港與中銀國際英國保誠信託　合推SPAC託管賬戶服務

中銀香港聯同其附屬公司中銀國際英國保誠信託首次推出特殊目的收購公司（SPAC）託管賬戶服務。 中銀香港為託管賬戶銀行，而中銀保誠信託為符合上市規則要求的託管代理人。

中銀香港指，此項服務是依據香港上市規則對SPAC在首次發售中所籌集款項的託管要求而設計的全新服務，當中參考了其他同類市場的經驗，務求讓產品既符合新上市機制的規定，同時又能為業界提供最大的商業價值。

中銀香港機構業務部總經理孫德民表示，隨SPAC的引入為企業集資需要提供另類渠道，預計當市場重拾集資活力時，SPAC的活躍度有望持續升溫。

中銀保誠信託行政總裁羅禮華表示，SPAC上市集資所獲得的資金用途有嚴格規範，對中銀保誠信託來說，SPAC託管賬戶服務是該公司為獲證監會審批的傳統信託及互惠基金提供信託人服務以外，另一種由市場帶領的新服務。

自港交所於2022年1月1日引入 SPAC市機制，截至2022年6月30日已錄得13間公司申請掛牌，而於8月15日上市的一家SPAC，香港匯德收購公司 （07841） 亦已經委託中銀保誠信託擔任託管代理人。

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記者：余倩敏