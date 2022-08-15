【手機安全】個人資料隨時被盜　研究：小米兩款手機被指存安全漏洞

▲ 最近有資訊安全公司的研究指出，小米旗下子品牌紅米的兩款手機，其內置的行動支付裝置出現安全漏洞，讓不法分子隨時盜取用戶的信用卡資料。

現時不少手機內置行動支付工具，方便用家直接透過手機付款。但最近有資訊安全公司的研究指出，小米旗下子品牌紅米的兩款手機，其內置的行動支付裝置出現安全漏洞，讓不法分子隨時盜取用戶的信用卡資料。

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據Check Point早前公布的研究發現，紅米Note 9T及紅米Note 11的內置的行動支付裝置，出現一個名為CVE-2020-14125的漏洞。研究人員指，該漏洞主要是存在於手機內置的騰訊Soter行動支付裝置，當中採用由第三方供應商提供的嵌入式行動支付框架，可讓第三方應用程式取得透過微信支付或支付寶的交易授權。

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黑客可發動惡意攻擊



研究又指，若不法分子成功入侵該支付裝置，不但可趁機盜取手機裝置上的敏感資料，甚至還可能發動兩種不同攻擊模式，包括開通支付功能從中獲利，以及透過植入未獲授權的第三方應用程式，製造虛假交易紀錄導致用戶無故出現金錢損失。

針對以上漏洞，小米已在今年6月釋出的安全性更新版本中修復該漏洞。但Check Point表示，其修復的漏洞只能避免遭任意程式碼執行盜取加密金鑰；若要完全消滅該漏洞所發動的惡意攻擊，仍有待與小米合作的第三方供應商釋出的修復版本。

小米官方回應指，目前第三方供應商已著手進行修復處理，至於修補版本的推出時間，目前暫時還未有確切的時間表。

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責任編輯：廖淑瑩

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