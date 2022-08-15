  • 32°C
香港時間 : 2022815日 (一) 12:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【手機安全】個人資料隨時被盜　研究：小米兩款手機被指存安全漏洞

科技 11:54 2022/08/15

分享：

分享：

最近有資訊安全公司的研究指出，小米旗下子品牌紅米的兩款手機，其內置的行動支付裝置出現安全漏洞，讓不法分子隨時盜取用戶的信用卡資料。

現時不少手機內置行動支付工具，方便用家直接透過手機付款。但最近有資訊安全公司的研究指出，小米旗下子品牌紅米的兩款手機，其內置的行動支付裝置出現安全漏洞，讓不法分子隨時盜取用戶的信用卡資料。

【摺機大戰】小米新摺機要價過萬 Samsung、Motorola性價比又如何？（附比較表）

據Check Point早前公布的研究發現，紅米Note 9T及紅米Note 11的內置的行動支付裝置，出現一個名為CVE-2020-14125的漏洞。研究人員指，該漏洞主要是存在於手機內置的騰訊Soter行動支付裝置，當中採用由第三方供應商提供的嵌入式行動支付框架，可讓第三方應用程式取得透過微信支付或支付寶的交易授權。

【Nokia手機】HMD復刻三款經典Nokia功能手機 售價低於900元

黑客可發動惡意攻擊

研究又指，若不法分子成功入侵該支付裝置，不但可趁機盜取手機裝置上的敏感資料，甚至還可能發動兩種不同攻擊模式，包括開通支付功能從中獲利，以及透過植入未獲授權的第三方應用程式，製造虛假交易紀錄導致用戶無故出現金錢損失。

針對以上漏洞，小米已在今年6月釋出的安全性更新版本中修復該漏洞。但Check Point表示，其修復的漏洞只能避免遭任意程式碼執行盜取加密金鑰；若要完全消滅該漏洞所發動的惡意攻擊，仍有待與小米合作的第三方供應商釋出的修復版本。

小米官方回應指，目前第三方供應商已著手進行修復處理，至於修補版本的推出時間，目前暫時還未有確切的時間表。

【2G服務】SmarTone宣佈終止2G服務 2022年10月14日落實

責任編輯：廖淑瑩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【小米機械人】小米「One More Thing」　人型仿生機械人CyberOne亮相　
2022/08/12
【小米機械人】小米「One More Thing」　人型仿生機械人CyberOne亮相　
【網絡安全】微軟漏洞懸賞計畫　過去1年已派1億獎金
2022/08/12
【網絡安全】微軟漏洞懸賞計畫　過去1年已派1億獎金

你可能感興趣

【小米機械人】小米「One More Thing」　人型仿生機械人CyberOne亮相　
10:56 2022/08/12
【小米機械人】小米「One More Thing」　人型仿生機械人CyberOne亮相　
【網絡安全】微軟漏洞懸賞計畫　過去1年已派1億獎金
14:19 2022/08/12
【網絡安全】微軟漏洞懸賞計畫　過去1年已派1億獎金
電子支付 手機Apps 移動裝置 科技產品 紅米 微信支付 支付寶 小米 微信 黑客

下一篇文章

【網絡威脅】如何提升終端保安　應對涵蓋勒索軟件的網絡威脅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Nokia手機】HMD復刻三款經典Nokia功能手機　售價低於900元
【Nokia手機】HMD復刻三款經典Nokia功能手機　售價低於900元
【小米機械人】小米「One More Thing」　人型仿生機械人CyberOne亮相　
【小米機械人】小米「One More Thing」　人型仿生機械人CyberOne亮相　
【三星手機】 三星S23 Ultra料明年推出　相機規格細節曝光
【三星手機】 三星S23 Ultra料明年推出　相機規格細節曝光
【摺機大戰】小米發布會揭幕　新摺機MIX Fold 2亮相　入手價要過萬？
【摺機大戰】小米發布會揭幕　新摺機MIX Fold 2亮相　入手價要過萬？
【摺機大戰】SmarTone推預訂摺機RED Pass吸換機客
【摺機大戰】SmarTone推預訂摺機RED Pass吸換機客
【摺機大戰】Motorola新摺機moto razr 2022登場　售5,999人民幣起　內地今率先開賣
【摺機大戰】Motorola新摺機moto razr 2022登場　售5,999人民幣起　內地今率先開賣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款