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【異動股】四川能投發展曾爆升3成　天齊鋰業擬1.5億元入股、入股考慮「同鄉」因素？

當炒股 11:35 2022/08/15

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【異動股】四川能投發展曾爆升3成　天齊鋰業擬1.5億元入股、入股考慮「同鄉」因素？

四川能投發展 （01713） 早市最多爆升逾3成，高見2.29元。天齊鋰業 （09696） 上周五公告，擬斥資最多1.5億港元，在香港H股二級市場購入四川能投發展約7750萬股，作為長投期投資。天齊鋰業斥資購入四川能投發展，折合相當於每股上限1.935元，較四川能投發展上周五收市價1.74元，高11%。

天齊鋰業表示，公司與四川能投為四川省上市公司及各自所在行業的龍頭，投資有利雙方未來多領域潛在合作和協同效應，對公司主營業務有積極影響。交易不構成關連交易。

四川能投今早高開3%，於上午10時30分後股價突然走高。至中午收市，四川能投升幅回順至21%，報2.1元，成交5000萬元。

商湯20及天齊鋰業9696納入上交所港股通名單 股價齊升，可見【下一頁】

四川能投經營能源項目和電網經營等

四川能投經營範圍包括能源項目的開發建設及經營管理；電網、電源的開發建設及經營管理；生產、銷售電力產品；新能源技術研究、開發及諮詢服務；電力設施設備的安裝、調試、維修及電氣設備檢驗、材料銷售。

四川能投實際控制人為四川省人民政府，當中由四川省水電投資經營集團持股36.71%。公司2021年度盈利2.71億元人民幣，按年增5%。

天齊鋰業完成購入7750萬股四川能投H股後，將持有公司約29%H股權益，並相當於四川能投已發行股本的7%。

相關文章：

【盈喜】天齊鋰業9696上市翌日即發盈喜　半年淨利潤按年大增111倍至134倍　股價高開逾1%

【新股IPO】天齊鋰業9696今日起招股　入場費16565.3元、為年內集資最大新股（第二版）

編輯：麥德銘

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港股 異動股 天齊鋰業（09696） 四川能投發展（01713） 四川省
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