【異動股】四川能投發展曾爆升3成　天齊鋰業入股次日即賺3000萬、入股考慮「同鄉」因素？（第二版）

▲ 【異動股】四川能投發展曾爆升3成 天齊鋰業擬1.5億元入股、入股考慮「同鄉」因素？

四川能投發展 （01713） 早市最多爆升逾3成，高見2.29元，全日升26%，收報2.2元。上月完成香港上市的天齊鋰業 （09696） 上周五（8月12日）公告，擬斥資最多1.5億港元，在香港H股二級市場購入四川能投發展約7750萬股，作為長投期投資。天齊鋰業在周一收市後申報，上周五已在場內以平均每股1.8158元，買入7750股四川能投，涉資1.41億元。

天齊鋰業表示，公司與四川能投為四川省上市公司及各自所在行業的龍頭，投資有利雙方未來多領域潛在合作和協同效應，對公司主營業務有積極影響。交易不構成關連交易。

以四川能投周一收市價2.2元計，天齊鋰業帳面賺約3000萬元。

隨天齊鋰業入股，四川能投股東、四川國企「四川富潤企業重組」出清3107.2萬股H股，相當於公司H股11.56%。

四川能投經營能源項目和電網經營等

四川能投經營範圍包括能源項目的開發建設及經營管理；電網、電源的開發建設及經營管理；生產、銷售電力產品；新能源技術研究、開發及諮詢服務；電力設施設備的安裝、調試、維修及電氣設備檢驗、材料銷售。

四川能投實際控制人為四川省人民政府，當中由四川省水電投資經營集團持股36.71%。公司2021年度盈利2.71億元人民幣，按年增5%。

天齊鋰業完成購入7750萬股四川能投H股後，將持有公司約29%H股權益，並相當於四川能投已發行股本的7%。

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編輯：麥德銘