  • 31°C
香港時間 : 2022815日 (週一) 18:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】四川能投發展曾爆升3成　天齊鋰業入股次日即賺3000萬、入股考慮「同鄉」因素？（第二版）

當炒股 17:48 2022/08/15

分享：

分享：

【異動股】四川能投發展曾爆升3成　天齊鋰業擬1.5億元入股、入股考慮「同鄉」因素？

四川能投發展 （01713） 早市最多爆升逾3成，高見2.29元，全日升26%，收報2.2元。上月完成香港上市的天齊鋰業 （09696） 上周五（8月12日）公告，擬斥資最多1.5億港元，在香港H股二級市場購入四川能投發展約7750萬股，作為長投期投資。天齊鋰業在周一收市後申報，上周五已在場內以平均每股1.8158元，買入7750股四川能投，涉資1.41億元。

天齊鋰業表示，公司與四川能投為四川省上市公司及各自所在行業的龍頭，投資有利雙方未來多領域潛在合作和協同效應，對公司主營業務有積極影響。交易不構成關連交易。

以四川能投周一收市價2.2元計，天齊鋰業帳面賺約3000萬元。

隨天齊鋰業入股，四川能投股東、四川國企「四川富潤企業重組」出清3107.2萬股H股，相當於公司H股11.56%。

商湯20及天齊鋰業9696納入上交所港股通名單 股價齊升，可見【下一頁】

四川能投經營能源項目和電網經營等

四川能投經營範圍包括能源項目的開發建設及經營管理；電網、電源的開發建設及經營管理；生產、銷售電力產品；新能源技術研究、開發及諮詢服務；電力設施設備的安裝、調試、維修及電氣設備檢驗、材料銷售。

四川能投實際控制人為四川省人民政府，當中由四川省水電投資經營集團持股36.71%。公司2021年度盈利2.71億元人民幣，按年增5%。

天齊鋰業完成購入7750萬股四川能投H股後，將持有公司約29%H股權益，並相當於四川能投已發行股本的7%。

【開市追揸沽】港股能否守兩萬 油股從美退市怎解讀？

 

相關文章：

【盈喜】天齊鋰業9696上市翌日即發盈喜　半年淨利潤按年大增111倍至134倍　股價高開逾1%

【新股IPO】天齊鋰業9696今日起招股　入場費16565.3元、為年內集資最大新股（第二版）

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
港股 異動股 天齊鋰業（09696） 四川能投發展（01713） 四川省

上一篇文章

【銀行優惠】工銀亞洲推「線上理財達人賞」　有機會贏取高達12000元奬賞

下一篇文章

【阿里巴巴9988】阿里巴巴美股神秘大戶接力搬近570億大貨到港　今年起累存9.3%阿里到港股倉位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【分析｜騰訊】騰訊8.17公布次季業績　市場看淡騰訊封城期間打機人數、仍未獲批新遊戲版號
【分析｜騰訊】騰訊8.17公布次季業績　市場看淡騰訊封城期間打機人數、仍未獲批新遊戲版號
【小米雷軍】雷軍生死關頭感悟人生：保持信念　永遠相信美好事情即將發生
【小米雷軍】雷軍生死關頭感悟人生：保持信念　永遠相信美好事情即將發生
東岳跌逾1%　主要股東遭提出破產重整　東岳︰業務穩健財務狀況穩固、重整申請非針對集團或其資產提出
東岳跌逾1%　主要股東遭提出破產重整　東岳︰業務穩健財務狀況穩固、重整申請非針對集團或其資產提出
【新股IPO】中國中免1880周一招股　入場費為16716.8元
【新股IPO】中國中免1880周一招股　入場費為16716.8元
【港股市況】中芯國際跌6%、東方海外挫14%　美團逆市升1%力撐、恒生指數全日跌134點（不斷更新）
【港股市況】中芯國際跌6%、東方海外挫14%　美團逆市升1%力撐、恒生指數全日跌134點（不斷更新）
【芯片大戰】中芯國際跌6%　官媒：手機芯片供過於求、部分芯片售價僅為去年十分一
【芯片大戰】中芯國際跌6%　官媒：手機芯片供過於求、部分芯片售價僅為去年十分一
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款