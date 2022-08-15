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【虛擬保險】OneDegree推網上寵物健康諮詢服務「Pawfect Pass」　主人可應用程式無限次諮詢毛孩健康問題

Hot Talk 11:24 2022/08/15

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OneDegree推網上寵物健康諮詢服務「Pawfect Pass」，主人可應用程式無限次諮詢毛孩健康問題。

OneDegree宣佈推出全新網上寵物健康諮詢服務「Pawfect Pass」毛限守護寵物保健計劃。「Pawfect Pass」為OneDegree跟網上寵物保健平台Moment合作的一項新服務，讓寵物主人可於1年內透過相關應用程式無限次向寵物專家團隊諮詢有關毛孩健康問題。

團隊由專業獸醫、營養師及行為學家組成，為寵物提供各項健康支援，協助主人適時掌握寵物狀況，降低延誤診斷問題。主人可使用同一帳戶，讓最多3位貓狗共享網上健康諮詢服務。

OneDegree客戶成功申請「Pawfect Pass」可獲下列迎新優惠，包括由獸醫集團Pet Space 提供一次免費獸醫診所身體檢查，涵蓋心肺、淋巴結、關節活動、眼睛、耳朵、口腔、皮膚及毛髮等狀況檢測。另外，Pet Club為「Pawfect Pass」用戶提供一次免費夜間寵物救護車服務，寵物救護車由受過專業訓練的寵物救護員操作，並配備專業醫療裝置，協助主人聯絡最近及最快的獸醫診所。

由即日起至2022年8月31日，推廣期內「Pawfect Pass」可享7折優惠，每年只需579元，會藉有效期為1年，適合任何年齡的貓狗參加。

【開市追揸沽】港股能否守兩萬 油股從美退市怎解讀？

 

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記者：余倩敏

 

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