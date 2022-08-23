具長遠潛力的五個科技行業

市場自年初動蕩，各大央行為應對通脹推行貨幣緊縮，降低了增長股的吸引力。而地緣政治事件和經濟低迷，使投資者規避風險，以上種種令科技行業尤其受壓。

雖然科技板塊表現持續下行，但我們對其長遠正面展望不變，理由如下：

1.氣氛欠佳但基本因素強勁

通脹和利率上行，成為增長型投資者的首要憂慮。然而，根據上一個加息週期的回報顯示，科技股有能力抵禦拖累其他增長股的不利因素。2015年12月17日至2018年12月20日期間，聯儲局將利率收緊2.5個百分點。期間，MSCI全球科技指數的表現領先MSCI全球指數29%（包括收入，以美元/英鎊為基礎，數據來源：彭博）。事實上，目前雖然投資者氣氛有變，但許多科技公司仍表現穩健。

2.平衡短期不確定性與長期增長

我們對行業的長遠看好，一些大趨勢顯然正推動若干經濟、企業、社會和科技主題。這些主題具有兩項共同的基本動力：人口變化，及科技變革和加速能力。

簡單而言，我們在日常生活採用的科技只會與日俱增。此將推動創新和市場份額，為整個行業創造新機會。

3.市場擴張創新造就多元機會

考慮到這些長期趨勢，我們認為市況波動甚至可能帶來投資機會。市場難以估底，固投資者宜審慎行事建立倉位。

我們對以下五個行業尤其關注：

1. 半導體：早在疫情前，半導體已有龐大需求，其後更受惠於封鎖期間使用數碼科技工作和娛樂的需求增加。另外，隨著消費者對科技規格的要求愈來愈高，未來將需要更強大的晶元和功能，亦是繼續支持行業的因素之一。

2. 支付公司：疫情旅遊限制取消，將有利促成跨境交易的支付公司。一些為酒店、餐廳等場所提供支付服務的公司，也會受惠於這些場所的業務回升。

3. 廣告：數碼廣告繼續增長。雖然經濟挑戰使增長速度放緩，但當營銷預算有改善， Alphabet和Meta Platforms 等公司或可從開支增加之中受惠。

4. 網路安全：網路安全主題將繼續受惠於公司和政府保障自己、員工和客戶的龐大需求。

5. 數碼化業務：商界將繼續推動業務現代化和數碼化。我們看到參與數碼化業務不同層面的公司交出良好業績，例如從事諮詢業務的Endava，以及ServiceNow和Salesforce等軟體服務供應商。

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