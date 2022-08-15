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約翰遜2周內第2次外遊渡假 被在野黨狠批

環球社會熱點 11:15 2022/08/15

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英國保守黨下月將有新黨魁，取代離任的看守首相約翰遜成為新首相。現時正值英國生活成本不斷上升之際，約翰遜被指在兩周內二度外遊渡假，被在野黨人士批評，約翰遜政府最近數周表現徹底失敗。

辛偉誠指約翰遜下台咎由自取 卓慧思歸咎媒體 【下一頁】

希臘媒體報道，約翰遜（Boris Johnson）和太太西蒙斯（Carrie Johnson）被發現身於首都雅典（Athens）附近沿海小鎮Nea Makri，距離約翰遜父親居住的別墅僅數小時車程。約翰遜被拍攝到在一間超市內購物，是次為他半個月內，第二次離開英國渡假，他上周才從斯洛文尼亞（Slovenia）山區回國。

工黨發言人批評，英國正面臨生活成本危機之際，約翰遜卻視其最後數周任期為一個大型派對（one big party）。自由民主黨議員Munira Wilson亦指，約翰遜政府在最近數周，表現出徹底的領導力失敗（a complete failure of leadership）。

約翰遜放售南倫敦別墅 倘成事利潤多過兩年首相人工 【下一頁】

惟約翰遜上周四（11日）演講期間表示，現時他無法就減輕能源負擔方面，為民眾提供任何新的幫助。但他表明，民眾可以期待下一任首相在9月上任後提供額外財政支援。

最新民意調查顯示，現任外相卓慧思（Liz Truss）支持率仍大幅領先於前財相辛偉誠（Rishi Sunak） ，但同時亦發現大批保守黨人依然希望約翰遜留任。

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責任編輯：李俊儀

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