埃及開羅教堂大火最少41死 濃煙及人踩人致死傷嚴重

埃及首都開羅一座教堂周日（14日）禮拜期間發生火災，造成最少41死及14人受傷，現場冒出濃煙加上人踩人意外導致死傷嚴重。警方目前仍未確定起火原因，正循著電線短路的方向調查。

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網上流傳片段顯示，開羅工人階層社區因巴拜（Imbaba）一座基督教堂Abu Sefein church發生大火期間，大批信徒仍在教堂參加禮拜，而有大量黑色濃煙飄向空中，包括枱凳等傢俬都被大火焚毀。​​​​​​

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當局一共派出15輛消防車到現場撲火，並安排救護車送傷者到附近醫院搶救。

埃及內政部透露是於當地上午9點接獲火災報告，當局調查現場後發現是教堂二樓的一部冷氣機率先起火，當局暫時沿著電線短路的方向調查。

今次火災造成最少41人死亡及14人受傷，成為埃及近年傷亡最慘重的一次火災。衛生部長加法爾（Khaled Abdel-Ghafar）發表聲明指其中兩名傷者已出院，其餘12人仍要留醫。

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加法爾指人們逃生期間，現場冒出濃煙及出現人踩人意外導致傷亡嚴重。

埃及總統埃西西（Abdel Fattah el-Sissi）對火災的死傷者致哀，稱他正密切關注事態發展，並指示相關政府部門採取一切必要措施處理今次火災。

埃及全國約1.03 億人口當中有1成為基督徒，檢察部門已派員前往教堂調查。

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責任編輯：鄭錦玲